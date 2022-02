Vampire Survivors: Steam-Phänomen mausert sich zum Schwergewicht

Erinnert ihr euch an das Indie-Spiel Vampire Survivors? Unser Autor Dennis Zirkler zeigt sich begeistert von dem simplen, aber extrem spaßigen Spielprinzip des Action-Roguelikes. Ihr latscht durch eine 2D-Welt, die sich mit immer mehr Vampir-Monstern füllt, während ihr die Horden mit neuen Skills zunehmend mächtiger plattwalzt:

Spielerzahlen locker verdreifacht

Vampire Survivors begeistert nicht nur Dennis, sondern auch immer mehr Spieler auf Steam. Zum Zeitpunkt des letzten Artikels Ende Januar knackte das Spiel bereits die Marke von 20.000 gleichzeitig aktiven Nutzern.

Jetzt wurde die Schwelle von 70.000 durchbrochen! Mehr als drei Mal so viele aktive Spieler binnen knapp eines Monats kämpfen gegen die Vampir-Apokalypse. Das ist eine beachtliche Leistung für ein kleines Indie-Spiel.

Damit kämpft der gerade einmal 2,40 Euro teure Titel in der selben Gewichtsklasse wie ganz große Namen auf Steam. Stand jetzt liegt Vampire Survivors auf Platz 20 der meistgespielten Spiele auf Valves Vertriebsplattform, direkt hinter dem Dauerbrenner Rainbow Six: Siege.

Auf Steamcharts.com lässt sich die stetige Aufwärtskurve schön nachverfolgen:

Spieler lieben Vampire Survivors

Nicht nur die stetig wachsenden Spielerzahlen dürften den Indie-Entwickler freuen, auch die Nutzerwertungen auf Steam fallen extrem positiv aus. Vampire Survivors bewegt 45.000 Spieler zu Reviews, von denen satte 98 Prozent positiv ausfallen.

Damit operiert Vampire Survivors exakt auf Augenhöhe mit Indie-Lieblingen wie Stardew Valley oder Rimworld. Neben dem spaßigen Gameplay dürfte auch der niedrige Preis eine Rolle dabei spielen, dass so viele Nutzer dem Retro-Roguelike eine Chance geben – und das offenkundig nicht bereuen.

Trifft das Actionspiel gar nicht euren Geschmack? Abseits der ausgetretenen Pfade gibt's noch jede Menge Kleinode. Ihr könnt euch von unseren Geheimtipps inspirieren lassen:

Habt ihr Vampire Survivors schon ausprobiert und könnt von euren Erfahrungen berichten? Was gefällt euch (nicht) an dem Spiel? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!