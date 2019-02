Ein Trampolin - das soll die erste neue Legende von Apex Legends als ultimative Fähigkeit im Gepäck haben. Zumindest einem aktuellen Leak nach, der aktuell auf Social Media die Runde macht. Demnach soll Octane der erste Neuzugang nach der Veröffentlichung des Shooters sein.

Die Quelle ist ein bisher völlig unbekannter Instagram-User, der erstes Bildmaterial von Octane geleakt haben will. Wenige Stunden nachdem die Bilder viral gingen, wurden sie gelöscht. Auf Reddit lassen sich aber noch Kopien finden.

Dataminer hatten bereits einen Octane in den Spieldateien von Apex Legends entdeckt, der Name zirkuliert also schon eine Weile länger als der neueste Leak.

Champion auf Speed

Octane soll dem Leak nach als "High Speed Daredevil" beschrieben werden, als Draufgänger auf Hochgeschwindigkeit. Seine Fähigkeiten:

Passiv: Swift Mend - Während Octane keinen Schaden nimmt, heilt er sich langsam selbst

- Während Octane keinen Schaden nimmt, heilt er sich langsam selbst Taktisch: Adrenalin Junkie - 30 Prozent höhere Geschwindigkeit und Immunität gegen Verlangsamungseffekte für 6 Sekunden, kostet aber 10 Prozent Leben

- 30 Prozent höhere Geschwindigkeit und Immunität gegen Verlangsamungseffekte für 6 Sekunden, kostet aber 10 Prozent Leben Ultimate: Launch Pad - Stellt ein Trampolin auf, das euch beim Sprung über die Karte katapultiert

Was ist dran am Leak?

Stellen wir natürlich noch die Frage nach der Quelle, ein völlig unbekannter Instagram-User mit dem Pseudonym childz_pl4y klingt schließlich nicht nach gesicherten Informationen. Auch ein abfotografiertes Bild und der pixelige Screenshot sorgen bei uns eher für Zweifel. Tatsächlich hätten wir allein unter diesen Gesichtspunkten auf eine Berichterstattung verzichtet.

Für die Echtheit des Leaks sprechen aber auch ein paar Indizien, unter anderem die Qualität des Modells und der Beleuchtung innerhalb der Screenshots. Sollte der Leaker tatsächlich mit Photoshop hantiert haben, scheint er sein Handwerk zu können. Seine bisherigen Instagram-Inhalte lassen eher nicht von einem Talent bei der Bildbearbeitung ausgehen.

Gut, bisher ist die Beweislage dünn, zwei Punkte hätten wir aber noch. Erstens scheint Octane bionische Beine zu haben, und im Titanfall-Universum wird Hochgeschwindigkeit und im Speziellen die Fähigkeit Adrenalin mit amputierten Beinen assoziiert. In Titanfall 2 haben die schnellsten Spielcharaktere allesamt bionische Beine.

Zweitens hat der Entwickler Respawn selbst bereits im "Gameplay Deep Dive Trailer" zum Release von Apex kommende Inhalte angeteasert. Der Screenshot aus dem Trailer oben zeigt schemenhaft einen neuen Charakter. Die Brille auf dem Kopf, die Tasche an der linken Hüfte, der Kanister an der rechten Hüfte, die bionischen Beine - alle offensichtlichen Features von Octane aus dem Leak lassen sich auch an der Figur wiedererkennen.

Aber auch das bleibt ein Indiz, weshalb wir einfach raten, bis zu einer offiziellen Ankündigung abzuwarten. Neben Octane ist der aktuell heißeste Leak-Kandidat eine Waffe. Und zwar das Energiegewehr L-Star, das bereits in den Spieldateien mit genauen Statistiken zu finden ist.

Mehr im März: Erste Season mit neuen Inhalten beginnt in Kürze

Apex Legends - Charaktere ansehen