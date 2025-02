Neuer Patch für Path of Exile 2 klingt klein, erfüllt aber einen großen Endgame-Wunsch vieler Fans

Solch vollgepackte Truhenfächer gehören jetzt der Vergangenheit an - wenn ihr euch das Map-Stash-Tab gönnt.

Es ist endlich soweit: Path of Exile 2 bekommt das lang ersehnte Map-Stash-Tab - also ein spezielles Fach in eurer Kiste, nur für die Endgame Waystones. Was für Außenstehende nach einer eher simplen Ergänzung klingen mag, sorgt in der Community für kollektives Aufatmen.

Warum ist das Map-Stash-Tab so wichtig?

Mit der Einführung des neuen Stash-Tabs können Spieler ihre Waystones endlich vernünftig sortieren und lagern – und das sogar in rauen Mengen:

Sechs Untertabs pro Tierstufe

Platz für 576 Waystones pro Tierstufe

Kann individuell benannt, gefärbt und sogar für den Handel freigeben werden

Für viele Spieler bedeutet das eine riesige Platzersparnis. Reddit-User toqelowkey freut sich:

Endlich! Das Map-Stash-Tab! Ich kann damit locker sieben oder acht Stashes freiräumen.

Besonders der Komfortgewinn überzeugt viele Spieler. GoodGuavas freut sich über das Ende des Such-Chaos:

Keine vollen Quad-Tabs mehr, in denen ich händisch nach meinen Maps suchen muss, liebe es!

Aber nicht jeder ist rundum begeistert. Die Frage, warum Tablets nicht ebenfalls in dieses Tab integriert wurden, sorgt bereits für neuen Diskussionsstoff. leonardo_streckraupp bringt es auf den Punkt:

WARUM ZUR HÖLLE sind Tablets nicht im Waystone-Tab?!?!?!?

Stattdessen sollen Tablets später in das kommende Fragment-Stash-Tab wandern, was einige als suboptimale Lösung empfinden.

24:29 Path of Exile 2 ist (fast) genau, was sich Maurice gewünscht hat

Autoplay

Kleiner Patch mit großen Folgen

Neben dem Map-Stash-Tab bringt der Patch auch einige Bugfixes und Verbesserungen für Konsolenspieler. Die restlichen Patch Notes für Update 0.1.1D findet ihr hier:

Verbesserung der Performance auf Xbox.

Das Havenwood Cloak-Mikrotransaktions-Kosmetikitem wurde für Path of Exile 2 freigeschaltet.

Fehlerbehebungen : Ein Anzeigeproblem wurde behoben, bei dem Stärke-, Geschicklichkeits- und Intelligenzwerte auf dem Passiven Fertigkeitenbaum mit einem Controller falsch dargestellt wurden. Ein Fehler wurde behoben, durch den Online-Item-Filter manchmal nicht geladen wurden, wenn man sich auf Konsolen einloggte. Ein Problem wurde behoben, bei dem Einstellungen für Xbox-Spieler verloren gehen konnten, wenn zwischen Path of Exile 1 und 2 gewechselt wurde. Das 16:10-Bildformat wurde als unterstütztes Seitenverhältnis hinzugefügt, wenn man mit einem Controller spielt. Ein Fehler wurde behoben, durch den Supporter-Pack-Upgrades auf Konsolen nicht angezeigt wurden. Ein Instanz-Absturz wurde behoben. Ein Client-Absturz wurde behoben.



Ob es sich lohnt, das neue Tab zu kaufen, ist natürlich eine Frage des persönlichen Spielstils. Einige Spieler argumentieren, dass ein regulärer Quad-Tab für den gleichen Preis (150 Punkte, 120 Punkte im Stash Sale) eine flexiblere Lösung wäre – vor allem dann, wenn man ohnehin nur noch Tier 15 Waystones aufsammelt. Für die Mehrheit der Community dürfte das neue Tab aber eine riesige Erleichterung sein.