Neuer Zauberer-Build in Diablo 4 legt sogar den schlimmsten Boss in Sekunden

Seit vier Wochen ist Diablo 4 nun spielbar. Und obwohl Blizzard regelmäßig die Nerf-Keule schwingt und übermächtige Builds abschwächt, finden Spieler mit jedem Balance-Update neue, mächtige Kombinationen.

Ein Zauberer-Build setzt dem ganzen jetzt die Krone auf, denn mit diesem lässt sich selbst der schwerste Boss im Spiel, Uber Lilith , in absurd kurzer Zeit erledigen.

So funktioniert der Boss-Killer-Build

Bevor wir euch die Funktionsweise dieses ausgefallenen Builds erklären, schaut ihr euch am besten erst mal das Video an, in dem ihr den wirklich übertriebenen Schaden selbst sehen könnt:

Woher kommt der riesige Schaden? Im Video sehen wir den Twitch-Streamer Northwar, der eine Blizzard-Zauberin spielt.

Blizzard ist in Diablo 4 eine Fertigkeit, die extrem hohen Stagger-Schaden verursacht. Das bedeutet, dass man mit diesem Skill die gelbe Betäubungsleiste unterhalb der Lebensleiste rasant füllen kann. Ist dies geschehen, wird der Boss - in diesem Falle Uber Lilith - für einige Sekunden betäubt.

Sobald die Betäubung ausgelöst wurde, kann der Build sein volles Potenzial ausschöpfen: Hierfür legt der Streamer kurz zuvor zwei neue Items während des Kampfes an, die folgende Aspekte besitzen:

Aspekt der Vergeltung : Erhöht den Schaden gegen betäubte Gegner um bis zu 40 Prozent.

: Erhöht den Schaden gegen betäubte Gegner um bis zu 40 Prozent. Aspekt der Kontrolle: Fügt bewegungsunfähigen, betäubten oder eingefrorenen Gegnern bis zu 35 Prozent mehr Schaden zu. Auf Zweihandwaffen wie Stäben wird dieser Bonus verdoppelt.

Insbesondere der Aspekt der Kontrolle spielt hier eine große Rolle, um den nötigen Schaden zu erreichen. Da für jede Instanz des Kontrollverlusts (bewegungsunfähig, betäubt, eingefroren) der Schaden um 70 Prozent multiplikativ erhöht wird, bringt allein der Wechsel auf diesen Aspekt 491 Prozent mehr Schaden.

Einziger Nachteil: Dieser Build verursacht wirklich nur Schaden, wenn Feinde gerade betäubt, eingefroren oder im Idealfall beides sind. Den kompletten Build inklusive aller Items könnt ihr euch im D4 Planner anschauen.

Jetzt seid ihr gefragt: Habt ihr schon mal eine Zauberin in Diablo 4 gespielt und euch gefragt, warum ihr nur dann Schaden verursacht, wenn ihr die Frostnova einsetzt? Dann habt ihr jetzt die Antwort. Sollte Blizzard bei diesem Build ebenfalls die Nerf-Keule schwingen? Welche Balance-Anpassungen wünscht ihr euch für Season 1?