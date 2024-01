Neues Aufbauspiel aus Deutschland: The Tribe Must Survive will euch beim Siedeln das Fürchten lehren

Nein, die Figuren mit den unheimlich weißen Augen sind in The Tribe Must Survive nicht (zwingend) die Gefahr: Was die Nacht bringt, ist noch viel schlimmer.

Die Steinzeit war definitiv keine angenehme Epoche, um entspannt und friedlich das Leben zu genießen. Wenn dann aber noch gottgleiche Wesen mit einem Appetit auf Menschenfleisch in der Dunkelheit gelauert hätten, dann hätte wohl kaum ein Stamm überlebt. Genau das sollt ihr in The Tribe Must Survive aber nun bewerkstelligen. Auf den Release müsst ihr auch nicht mehr lange warten.

Das steckt in The Tribe Must Survive

2:07 Das Aufbauspiel The Tribe Must Survive zeigt im Trailer die Gefahren einer Steinzeit-Siedlung

Die oberste Regel in The Tribe Must Survive lautet: Das Feuer darf niemals erlöschen! Wenn kein Licht mehr eure Siedlung erhellt, werden die Gestalten der Dunkelheit über eure Stammesmitglieder herfallen. Auf der Steam-Seite wird das Setting des Spiels als lovecraftsche Steinzeit beschrieben.

Aber nicht nur die Dunkelheit ist womöglich euer Untergang, auch die eigenen Mitglieder eurer Gemeinschaft können einander die Rübe einschlagen. Damit das nicht passiert, solltet ihr immer genügend Ressourcen bereithalten, für die ihr aber wiederum die gefährliche Dunkelheit außerhalb eures Stammes erkunden müsst.

Wenn es dem Stamm dagegen gut geht und dieser wächst, braucht es wiederum mehr Ressourcen, um die hungrigen Mäuler zu stopfen. Was das Ganze noch schwieriger macht: Jede Figur hat eine eigene Persönlichkeit. Andere Bedürfnisse, andere Stärken und vor allem ein eigener Wille. Ihr könnt ihre Taten nur durch Rituale, Gebäude und andere außenstehende Ereignisse beeinflussen.

Weitere Infos zu The Tribe Must Survive

Release: Das Survival-Aufbauspiel erscheint auf Steam bereits am 22. Februar 2024 im Early Access, wie auf X (ehemals Twitter) nun bekannt gegeben wurde. Doch diese Phase soll nur kurz anhalten, nach gerade mal drei Monaten wird Version 1.0 angepeilt.

Entwicklungsstudio: Das Spiel befindet sich beim deutschen Studio Walking Tree Games in Arbeit und wird ihr erster Titel sein. Die Rolle des Publishers übernimmt Starbreeze Entertainment, die Macher von Payday 3.