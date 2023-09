"Wie aus dem Happy Meal" - Fans zerreißen neues Avatar-Spiel in der Luft

Wären Videospiele eines der vier Elemente, wäre das Resultat möglicherweise besser ausgefallen.

Die letzte Staffel der Zeichentrickserie Avatar – Der Herr der Elemente ist inzwischen fast 20 Jahre alt und dennoch wächst die Fangemeinde um die Geschichte des letzten Luftbändigers immer weiter an. Kein Wunder also, dass auch heute noch hin und wieder ein Videospiel-Ableger das Tageslicht erblickt.

Der neueste von ihnen ist erst am 22. September 2023 auf Steam erschienen. Doch von der Fangemeinde wird die Spieleadaption gar nicht gut aufgenommen. Ja, sie wird förmlich in der Luft zerrissen.

Bei Avatar brennt die Luft

Bei dem Action-Abenteuer Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance spielt ihr als der Luftbändiger Aang oder einem seiner Freunde und erlebt die Geschichte der Serie innerhalb von 18 Kapiteln nach. Wahlweise auch im Koop mit euren Freunden.

Auf Steam kommt das Spiel gar nicht gut weg. Mit gerade mal 26 Prozent positiven Reviews gehört es zu den am schlechtesten bewerteten Spielen auf der gesamten Plattform.

Die Kritikpunkte sind vielfältig: Die Vertonung, die Kameraführung, die Grafik, das Spielgefühl von Bewegungen, die Auswahl der Schauplätze, der Preis. Nahezu alles am Spiel, findet einen Kritiker. Aussagen à la Wie aus einem Happy Meal sind keine Seltenheit. Der Steam-Nutzer Goony schreibt zum Beispiel:

Es ist bestenfalls ein PS2-Spiel (…), das vor allem für Kinder gemacht wurde. Ich sehe, warum es keinen Hype gab und auch keiner zu generieren versucht wurde. Verschwendet nicht euer Geld. Ich habe bereits eine Rückerstattung beantragt.

In diesem Trailer könnt ihr euch selbst ein erstes Bild von dem Spiel machen:

0:50 Avatar: The Last Airbender - Neues Action-Adventure mit Aang & Co. enthüllt, kommt noch 2023

Es gibt aber auch positive Stimmen. Zum Beispiel schreibt der Nutzer Half-Life 3 :

Es ist ein spaßiger Titel. Wenn ihr auf die Reviews hört und mit negativer Einstellung in das Spiel startet, werdet ihr es hassen. Es ist mittelmäßig, aber wenn ihr Avatar mögt, macht es Spaß. Der Preis ist etwas hoch, aber annehmbar. Holt es euch, wenn ihr die Serie mögt und mehr Inhalte haben wollt.

Die letzte Review spricht einen wichtigen Punkt an, der sich durch nahezu alle Reviews zieht. Die Erwartungshaltung spielt eine große Rolle. Viele Nutzer haben ein hochwertiges Actionspiel erwartet und keinen Mittelklasse-Titel, das eher auf Kinder ausgelegt ist. Das in Kombination mit dem stolzen Preis von 50 Euro erklärt den großen Unmut in der Community. Allerdings führt das häufig auch zu einem verzerrten Bild auf die tatsächliche Qualität eines Spiels.

Auch die Fachpresse ist nicht überzeugt: Auf Metacritic schneidet das Spiel ebenfalls schlecht ab. Dort gibt es jedoch auch nur eine einzige Bewertung. IGN ist ähnlich wie die meisten Nutzer auf Steam, nicht angetan von dem Spiel und hat es mit 40 von 100 möglichen Punkten abgestraft.

Es gibt offenbar einige Leute, denen Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance große Freude bereitet. Jedoch solltet ihr wohl lieber auf einen Sale warten, bevor ihr zuschlagt. Die folgenden Wochen und Monate werden zeigen, ob sich das Spiel doch noch in eine positive Richtung entwickelt und die Avatar-Fangemeinde zufriedenstellen kann.

Was haltet ihr von dem neuen Avatar-Spiel? Habt ihr es euch schon gekauft oder überlegt noch? Was für Wünsche hättet ihr an eine Spieleadaption? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!