Neues Cyberpunk-Spiel vereint Katana-Kämpfe, Hacking und Cyber-Upgrades in stylischem 2D

Vor allem optisch hinterlässt erstes Material zu Quantic River einen überzeugenden Eindruck.

Ein glühender Schnitt zerteilt, die Schwerkraft erledigt den Rest. Das Mobiliar scheppert zerschunden zu Boden, direkt daneben der Leib des augmentierten Wachmannes. Im kommenden 2,5D-Cyberpunk-Sidescroller Quantic River führt ihr eine äußerst scharfe Katana-Klinge. Was der angekündigte Titel abseits seiner stylischen Kämpfe bieten will, erzählen wir euch!

2,5D-Cyberpunk mit Klinge

1:23 2,5D-Cyberpunk: Neues Actionspiel besticht mit stylischer Optik und einschneidenden Kämpfen

Folgende Punkte sollen das Aktionspiel Quantic River hervorheben:

Katana-Kampfsystem: Die Entwickler versprechen ein aufwändiges Schwertsystem, das abseits von Blocken und Parieren auch das Reflektieren von Projektilen ermöglicht. Timing und Genauigkeit sollen hierbei wichtig sein, da ihr scheinbar selbst über den Schlagwinkel entscheiden könnt. So lässt sich auch die Umgebung gezielt zerstören. Dies soll abseits von Immersion auch das Spielgeschehen beeinflussen.

Die Entwickler versprechen ein aufwändiges Schwertsystem, das abseits von Blocken und Parieren auch das Reflektieren von Projektilen ermöglicht. Timing und Genauigkeit sollen hierbei wichtig sein, da ihr scheinbar selbst über den Schlagwinkel entscheiden könnt. So lässt sich auch die Umgebung gezielt zerstören. Dies soll abseits von Immersion auch das Spielgeschehen beeinflussen. Erkundung: Das Spiel wird keine Open World haben, aber die Macher wollen allzeit verschiedenste Wege anbieten, um Situationen zu meistern. So sollen Kampf, Hacking oder Schleichen nahezu gleichberechtigt nebeneinander als Säulen des Gameplay bestehen können.

Das Spiel wird keine Open World haben, aber die Macher wollen allzeit verschiedenste Wege anbieten, um Situationen zu meistern. So sollen Kampf, Hacking oder Schleichen nahezu gleichberechtigt nebeneinander als Säulen des Gameplay bestehen können. Kybernetische Augmentierungen: Hierdurch könnt ihr euren Charakter anpassen und so einen eigenen Weg finden, um mit den Gefahren der Spielwelt umzugehen.

Bereits jetzt fällt dabei übergreifend die zwar reduzierte und doch detailverliebte Optik auf. Der Titel möchte glasklar mit einer stimmigen Präsentation punkten, die eine Gratwanderung zwischen verschiedenen Stilen geht.

Wann erscheint Quantic River? Das wissen wir noch nicht. Bisher gibt es dazu noch keine Informationen, lediglich von einer Ankündigung einer Kickstarter-Kampagne können wir berichten. Diese soll bald starten. Informationen erhaltet ihr sicher bei uns, sobald es so weit ist, oder auf der offiziellen Homepage.

Wo soll es erscheinen? Quantic River wird auf Steam, Gog und Epic erwerbbar sein.

Was denkt ihr über Quantic River? Kommt da irgendwann in der Zukunft ein Action-Hit auf uns zu? Mögt ihr Präsentation und Setting nach den ersten (Bewegt)Bildern? Packt ihr es auf die Steam-Wunschliste? Oder fehlt euch bei der ganzen Idee noch was? Schreibt uns eure Gedanken, Ideen und Eindrücke gerne in die Kommentare!