Cyberpunk 2077 kann es einfach nicht lassen, einen berühmten Film immer wieder zu zitieren

Cyberpunk 2077 hat in Matrix ein großes Vorbild gefunden.

Ist Cyberpunk 2077 womöglich nur eine computergenerierte Traumwelt? Äh, ja. Natürlich. Es ist ein Spiel. Aber bei all den Referenzen und Easter Eggs rund um Matrix könnte man fast meinen, das Spiel versucht uns zu verklickern, dass es sich bei Night City selbst im Spiel nur um eine Simulation handelt.

Auf jeden Fall gibt es wohl kaum einen Film, der in dem Rollenspiel derart oft zitiert wird wie Matrix. Was naheliegt, immerhin spielt Matrix-Hauptdarsteller Keanu Reeves als Johnny Silverhand eine äußerst prominente Rolle.

Auch in Dogtown, dem neuen Spielgebiet des großen DLCs Phantom Liberty, gibt es ein weiteres gut verstecktes Easter Egg zu Matrix.

Was ist schon real?

Auf Reddit kocht aktuell ein Thread hoch, in dem ein spürbar verwirrter Fan ein Video zur Schau stellt. Hier erklärt der Threadersteller, wie er in Dogtown auf ein scheinbar verlassenes Gebiet gestoßen ist, in dem er neben Loot auch eine kuriose Szenerie entdeckt. Die besteht aus zwei Ledersesseln, einem kleinen Tisch und einem Fernseher, auf dem nur unleserliche Programmcodes zu erkennen sind. Das Video könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Doch offenbar handelt es sich bei dieser Person um keinen Matrix-Fan, denn was bei ihr für Verwirrung sorgt, erkennen andere Leute da draußen natürlich sofort: Hier hat CD Projekt die Szene nachgebaut, in der Neo von Morpheus die Matrix und den aktuellen Zustand der realen Welt erklärt bekommt. Die originale Szene gibt es hier zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Überall gibt es Easter Eggs

Bei dem Fund handelt es sich bei weitem nicht um die einzige Anspielung auf The Matrix. Schon im Hauptspiel gab es wirklich haufenweise Easter Eggs zu finden. Einige waren dabei offensichtlicher als andere. Hier eine unvollständige Liste an kleinen Easter Eggs zu The Matrix:

Während der Quest Chippin' In übergebt ihr Johnny die Kontrolle über euren Körper. In einer wilden Frequenz wird euch dann wie Neo von einem Mann in einem Club eine rote und eine blaue Pille angeboten.

Apropos blaue und rote Pille! V bekommt früh im Spiel von Misty zwei Medikamente, ein blaues und ein rotes. Eins blockiert Johnnys Übernahme ihres Körpers, das andere beschleunigt sie.

Ein Werbespot aus Cyberpunk 2077 ist an eine Szene angelegt, in der Neo um haufenweise Waffen bittet. Im Werbespot geht es stattdessen um Kleidung.

In Heywood könnt ihr einen toten Mann finden, der offenbar tief gefallen ist. Er trägt einen Datensplitter bei sich, der ein Gespräch zwischen Neo und Morpheus beinhaltet, in dem er ihn dazu bringen will, aus dem Fenster zu klettern.

Hätte es The Matrix also nicht gegeben, wäre Cyberpunk 2077 also höchstwahrscheinlich ein etwas anderes Spiel geworden. Zumindest im Kleinen.

Habt ihr ebenfalls einen wachen Blick für Easter Eggs aus The Matrix, oder sind euch die meisten Hinweise entgangen? Habt ihr womöglich noch deutlich mehr kleine Anspielungen entdeckt, die euch ein Lächeln aufs Gesicht zauberten? Welche weiteren Filme werden in Cyberpunk 2077 ungewöhnlich oft zitiert? Schreibt es in die Kommentare!