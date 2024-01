Neues Deus Ex noch vor der Ankündigung eingestellt, 97 Beschäftigte beim Studio entlassen

Das Deus Ex war im Jahr 2000 mit seiner Mischung aus Ego-Shooter und Rollenspiel revolutionär.

Die Flut der Massenentlassungen in der Gaming-Branche geht weiter: Nachdem zuletzt Microsoft rund 1.900 Menschen entlassen hatte, darunter auch Blizzard-Chef Mike Ybarra, ist diesmal wieder ein Studio der Embracer Group betroffen.

Neues Deus Ex noch vor Ankündigung eingestellt

Bei Eidos Montreal, den Machern der gefeierten Titel Marvel's Guardians of the Galaxy und Shadow of the Tomb Raider, müssen nun knapp 100 Mitarbeiter ihre Sachen packen. Wie jetzt bekannt geworden ist, fällt dem Sparprogramm der Embracer Group damit auch ein neues Spiel im Deus-Ex-Universum zum Opfer.

Das noch namenlose und unangekündigte Rollenspielprojekt befand sich, wie Bloomberg zuerst auf Basis anonymer Quellen berichtet hatte, bereits seit zwei Jahren in der Vorproduktion und sollte später in diesem Jahr in Produktion gehen .

Inzwischen hat auch Eidos Montreal selbst die Entlassungen in einer Stellungnahme via X (ehemals Twitter) bestätigt:

[...] Der globale wirtschaftliche Kontext, die Herausforderungen unserer Branche und die von Embracer angekündigte umfassende Umstrukturierung haben sich schließlich auf unser Studio ausgewirkt. Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns von 97 Mitarbeitern aus den Entwicklungsteams, der Verwaltung und den Supportdiensten zu trennen. Wir arbeiten daran, alle betroffenen Mitarbeiter während dieses Übergangs zu unterstützen. Diese sehr talentierten und erfahrenen Mitarbeiter/innen treten in den Arbeitsmarkt ein, und wir wollen, dass sie ihre nächsten Projekte finden und helfen ihnen dabei. [...] Unser Ziel ist es immer, die besten Spiele für unsere tollen Fans zu entwickeln, und auch nach dieser Umstrukturierung werden wir weiter dafür kämpfen, diese großartigen Erlebnisse für uns alle zu schaffen. Vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung und eure guten Wünsche.

Die Embracer Group hatte sich in den vergangenen Jahren zum größten Videospielpublisher in Europa entwickelt. Allein im Jahr 2021 wurden fast 30 Entwicklerstudios aufgekauft, darunter bekannte Namen wie Gearbox, 3D Realms, Eidos Montreal und Square Enix Montreal.

Nachdem eine lukrative Partnerschaft mit einem saudi-arabischen Investmentfonds ins Wasser gefallen war, kündigte Embracer im Juni 2023 Sparmaßnahmen und eine umfassende Umstrukturierung an. Seitdem wurden Studios geschlossen (etwa der Saints-Row-Entwickler Volition), Entwickler entlassen und nach Käufern für Studios wie Gearbox gesucht.