Dungeons & Dragons: Neues Singleplayer-Abenteuer vom Kopf hinter Jedi: Fallen Order und God of War 3 angekündigt

Der Dunkelelf Drizzt und seine Gefährten könnten sich als Charaktere für ein neues DnD-Spiel anbieten.

Was folgt auf Larians Baldur’s Gate 3? Wizards of the Coast, also der Lizenzhalter von Dungeons & Dragons, hat darauf eine weitere Antwort gefunden. Das 2024 frisch gegründete Studio Giant Skull entwickelt ein neues Spiel mit DnD-Lizenz, allerdings geizt die offizielle Pressemitteilung noch mit Details zum Projekt.

Neues DnD-Spiel von Giant Skull

In der Pressemitteilung stecken gute Wünsche für die Zusammenarbeit und noch bessere Absichten, echte Infos sind rar, aber zum Glück nicht völlig abwesend.

Folgende Details sind bekannt:

Es wird ein Singleplayer-Action-Adventure mit DnD-Lizenz entwickelt.

mit DnD-Lizenz entwickelt. Das Spiel soll für PC und Konsole erscheinen.

erscheinen. Bei der Entwicklung kommt die Unreal Engine 5 zum Einsatz.

Giant Skulls Gründer und CEO Stig Asmussen verrät außerdem:

Unser Ziel ist es, ein reichhaltiges neues Dungeons & Dragons-Universum zu erschaffen, das mit einer fesselnden Geschichte, heldenhaften Kämpfen und aufregenden Reisen gefüllt ist, welche die Spieler voll und ganz in sich aufnehmen werden.

2:01 Daggerheart ist da! Das bietet der derzeit größte Rivale von Dungeons & Dragons

Autoplay

Asmussen arbeitete bereits für God of War 1 (der Originaltrilogie) mit Wizards of the Coasts Mutterkonzern Hasbro zusammen. In der Vita des Entwicklers folgten dann noch die Positionen als Art Director bei God of War 2 und später Game Director bei God of War 3.

Später wechselte Asmussen von Sonys Santa Monica Studio zu Electronic Arts und Respawn Entertainment, wo er als Game Director für Star Wars Jedi: Survivor und Fallen Order verantwortlich war.

Giant Skull besteht aus zahlreichen Veteranen von Studios wie Epic Games, Riot und Rocksteady. Das DnD-Spiel ist aktuell das erste und einzige bekannte Projekt.

Die ersten Infos und die wahrscheinliche Genre-Ausrichtung von Giant Skull lassen also den Schluss zu, dass es ein deutlich anderes Spiel als Baldur’s Gate 3 erwartet. Eine Möglichkeit wäre ein Spiel um den Dunkelelfen Drizzt Do'Urden. Der mit zwei Klingen bewaffnete Held aus den Romanen des Autors R.A. Salvatore könnte mit seinem Kampfstil und seinen Fähigkeiten gut in die bisherigen Spiele von Asmussen passen. Genug Ausgangsmaterial gibt es auf jeden Fall: »Die Legende von Drizzt« begann 1988 und umfasst mittlerweile gut 40 Bücher.