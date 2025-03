Dungeons & Dragons fliegt schon bald von Netflix: Für einen der aktuell besten Fantasy-Filme tickt die Uhr

Auf Netlix war Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben sehr beliebt - doch lange läuft er dort nicht mehr. Bildquelle: Paramount Pictures.

Dungeons & Dragons hatte lange große Probleme dabei, die Kinosäle dieser Welt zu erobern. Mit Ehre unter Dieben ist es dem Rollenspiel endlich gelungen, zumindest die Herzen der Zuschauer zu gewinnen. Für viele gilt der humorvolle Fantasy-Film als einer derzeit besten seiner Art.

Davon könnt ihr euch derzeit noch bei Netflix überzeugen, doch sonderlich viel Zeit habt ihr dafür nicht mehr. Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben läuft bei dem Streaming-Anbieter nur noch bis zum 28. März 2025.

Ein Erfolg auf Netflix, aber bald weg

Dabei hat der Film gerade auf Netflix gezeigt, dass viele Leute sich daran erfreuen. An den Kinokassen ist Ehre unter Dieben trotz Starbesetzung, tollem Look, einer vorlagengetreuen Welt, viel Humor und einer unterhaltsamen Story zwar ziemlich abgesoffen, doch geliebt wird er trotzdem.

Sowohl Kritiker als auch Fans können dem Film einiges abgewinnen, was sich an den hohen Wertungen bei etwa Rotten Tomatoes, aber auch auf Imdb zeigt. Aber auch die Zuschauerzahlen bei Netflix haben gepasst.

Über drei Millionen Menschen haben sich kurz nach dem Start des Films auf Netflix eingeschaltet. Da der Film aber nur in Europa bei Netflix zu sehen war, zählt zu diesen beeindruckenden Zahlen nicht einmal das amerikanische Publikum. Ein erstaunlicher Erfolg für einen Film, den in den Kinos noch gar nicht so viele Menschen sehen wollten, wie von den Filmemachern erhofft.

Nochmal schnell einschalten, oder warten?

Wenn ihr derzeit ein aktives Netflix-Abo habt und mit leichtherziger Fantasy etwas anfangen könnt, dann solltet ihr in den wenigen Wochen vor dem Abschied von Netflix noch unbedingt ein paar Stündchen für Ehre unter Dieben freiräumen. D&D-Fans können ohnehin bedenkenlos einschalten, wie auch Kollegin Steffi in ihre Filmkritik beweist - nachzulesen in der oben verlinkten Box.

Allerdings ist der Film nach dem Aus bei Netflix natürlich nicht aus der Welt. Noch ist nicht bekannt, ob er in einem anderen Abo landet. Denkbar wäre natürlich, dass er im Streaming-Service des produzierenden Filmstudios Paramount landet. Garantiert ist das aber nicht. Ihr könnt ihn aber natürlich auch bei Anbietern ausleihen, namentlich bei Amazon oder Sky.

Ein Nachfolger steht derweil noch auf der Kippe. Hauptdarsteller Chris Pine hätte laut eigener Aussage auf jeden Fall große Lust, als Barde Edgin noch einmal in die Saiten zu hauen - doch nach dem enttäuschenden Einspielergebnis muss hier auch die Produktionsfirma mitspielen.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Liebe der Fans und die guten Zahlen bei Netflix dafür sorgen, dass ein weiterer Versuch gewagt wird - immerhin könnte sich bis dahin rumgesprochen haben, wie gut der Vorgänger tatsächlich war.