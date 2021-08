Im ersten Teil von Jurassic World Evolution war der Bau von Wegen, Gyrosphären und der Park Tour mit vielen Hindernissen und Einschränkungen verbunden. Im Nachfolger soll sich das nun ändern und dadurch wird der Bau von Attraktionen wesentlich strategischer und gefährlicher - für eure Gäste.

Die Wege der Attraktionen kreuzen sich

In Jurassic World Evolution 2 wird es endlich möglich sein, die Streckenführung der Park Tour über Gehwege hinweg zu platzieren. Im Vorgänger war die Planung von Touren mit sehr vielen Kompromissen verbunden. Mit Mods war es zwar möglich, Kreuzungen zu bauen, allerdings haben die Entwickler von Frontiers das Problem erkannt und für den zweiten Teil besagte Verbesserung angekündigt.

Verschiedene Stationen auf der ganzen Tour: Die Park Tour kann im zweiten Teil auch mehrere Stationen besitzen. Eure Gäste können an Stationen entsprechend Ein- oder Aussteigen. Ein weiteres Feature sind die »Fotopoints«, welche ihr entlang der Strecke platziert. Laut Blogpost der Entwickler werden an diesen Stellen Fotos eurer Gäste aufgenommen, erkennbar durch einen kleinen Blitz.

Bau der Strecke soll problemlos gelingen: Egal, ob Park Tour oder Gyrosphäre - der Bau von Attraktionen, die durch die Gehege führen, soll einfach realisierbar sein. Während der Bau im ersten Teil mit sehr viel Fummelarbeit verbunden war, können Strecken jetzt durch Zäune hindurch erstellt werden und das Teilstück des Zauns wird durch ein Tor ersetzt.

Die jeweiligen Touren können dabei auch durch Aviarien führen, in denen euch Pterosauria (»Flugsaurier«) erwarten. Dabei soll es möglich sein, verschiedene Ein- und Ausgänge zu platzieren. Somit können mehrere Touren durch das Gehege führen.

Und in den Gehegen soll es in Zukunft nicht nur durch eure Gäste mehr Abwechslung geben - auch die Verhaltensweise und Brut der Dinos ändert sich in Zukunft:

Wo wir gerade bei verschiedenen Touren sind: Laut Frontiers soll es möglich sein, Touren zu splitten. Ob damit Weichen gemeint sind, ist aktuell nicht bekannt. Weichen selbst würden für mehr Abwechslung sorgen und Gäste könnten von einer Station aus starten. Während ein Teil der Gäste zu den Pflanzenfressern gefahren wird, genießt eine weitere Gruppe Fleischfresser aus nächster Nähe.

Wie Dinosaurier zur Gefahr werden

Führt eure Tour durch das Gehege eines aggressiven Fleischfressers, ist die Gefahr groß, dass dieser die Gyrosphären oder Jeeps angreift. Das war zwar auch im ersten Teil bereits möglich, führte aber eher zu einem Schulterzucken mit zwei anschließenden Mausklicks: Ranger Team auswählen, Notabschaltung der Bahn aufheben, und schon strömten die Gäste erneut ins Fahrgeschäft.

Ob ein T-Rex sogar das Dach eines Jeeps aufreißt und die Gäste frisst, bleibt abzuwarten. Es wäre zumindest ein wünschenswertes Feature. Das erste Gameplay zu Jurassic World Evolution 2 haben wir euch nachfolgend eingebunden.

Falls ihr mehr über die kleinen Details im ersten Gameplay erfahren wollt, empfehlen wir euch unsere Gameplay-Analyse zu Jurassic World Evolution 2.