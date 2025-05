»Alle Mikrotransaktionen gestrichen« - Neues Warhammer-Spiel lässt zum Release sein Free2Play-Modell fallen

Deffkilla Wartrike, Boomdakka Snazzwagon, Shokkjump Dragsta - in Speed Freeks findet ihr viele bekannte Karossen aus der Brettspielvorlage.

Der Auto-Shooter Warhammer 40,000: Speed Freeks brettert am 22. Mai 2025 offiziell aus dem Early Access und biegt direkt auf die Release-Zielgerade ein. Mit an Bord sind ein neuer Publisher, ein neues Geschäftsmodell – und gute Nachrichten für alle, die zuvor schon gespielt haben.

Schluss mit kostenlos

Das Spiel, das bisher als Free2Play-Titel im Steam-Early-Access Gas gegeben hat, kostet zum Launch der Version 1.0 am Donnerstag 16 Euro.

Wer bereits in der Testphase mitgerast ist, hat aber Glück: Alle, die das Spiel in der Early-Access- bzw. Free2Play-Phase ausprobiert haben, bekommen die Vollversion geschenkt – wir können bestätigen, dass die Release-Version bereits automatisch in unserer Steam-Sammlung gelandet ist.

Wer jetzt noch schnell die Gratis-Version abgreifen will, guckt aber in die Röhre – die Free2Play-Fassung wurde bereits vom Netz genommen.

1:34 Speed Freeks - Beim Trailer zu diesem Warhammer-Rennspiel nicken Metalheads automatisch mit dem Kopf

Autoplay

Mit dem Launch endet nicht nur der kostenlose Zugang, sondern auch das Mikrotransaktionsmodell. Die spielinterne Währung Teef kann zwar noch ein Jahr lang ausgegeben werden, aber der Ingame-Shop wird für neue Spieler geschlossen. Stattdessen setzen die Entwickler künftig auf klassische DLCs, die neue Inhalte bringen sollen.

Hinter dem Strategiewechsel steckt auch ein Wechsel in der Boxengasse: Wired Productions übernimmt das Steuer von Plaion und wird neuer Publisher von Speed Freeks. Die Entwickler von Caged Element zeigen sich begeistert von der Rückkehr zu Wired – die Zusammenarbeit kennt man bereits vom Arcade-Rennspiel GRIP: Combat Racing.

Was ist Speed Freeks überhaupt?

Falls das Spiel bislang komplett an euch vorbeigefahren ist: In actiongeladenen Multiplayer-Matches übernehmt ihr die Kontrolle über absurde Ork-Karossen – schwer gepanzert, bis an die Zähne bewaffnet und mit durchgeknallten Spezialfähigkeiten ausgerüstet.

Dabei rast ihr durch dystopische Schlachtfelder, rammt, schießt und sprengt euch den Weg frei und erfüllt diverse Missionsziele. Das Ergebnis fühlt sich an wie eine chaotische Mischung aus Rennspiel und Multiplayer-Shooter, garniert mit einer großen Prise Warhammer-Chaos.