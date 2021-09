New World zerstört angeblich immer noch Grafikkarten

Eigentlich schien das Thema der defekten Grafikkarten durch zu hohe FPS im Fantasy-MMO New World längst ad acta gelegt zu sein. Amazon implementierte kurzerhand einen FPS-Begrenzer. Nach einigem Rätselraten, was zu den Ausfällen und Schäden an mehreren Nvidia Geforce RTX 3090 geführt haben könnte, äußerte sich Hersteller EVGA und nannte konkrete Gründe:

Erneut defekte Grafikkarten durch New World?

Nun mehren sich erneut Berichte über defekte Grafikkarten durch New World: Diesmal scheinen allerdings nicht vorwiegend RTX 3090 betroffen zu sein, sondern eine breite Palette von AMD- und Nvidia-Modellen, wie unter anderem der bekannte Tech-Youtuber JayzTwoCents berichtet:

Demnach sollen die Modelle AMD Radeon RX 590, RX 6800, RX 6800 XT, RX 6900 XT und von Nvidia die Geforces RTX 3080 Ti und RTX 3090 von Abschaltungen und Ausfällen betroffen sein. Einen Schuldigen macht JayzTwoCents ebenfalls aus:

Also noch einmal, das Problem hat definitiv etwas mit der Art zu tun, wie New World Bilder rendert.

Als während der Closed Beta zu New World die ersten defekten Grafikkarten gemeldet wurden, hatte JayzTwoCents bereits Amazon in Verdacht und zumindest eine Mitschuld an den Schäden gegeben. Hardware-Redakteur Nils Raettig sah Amazon ebenfalls in der Verantwortung:

Was führt zu den Defekten?

Was genau zu den angeblich auftretenden Defekten führt, ist nicht klar. Wie Golem.de berichtet, könne die eigentlich auf 60 FPS limitierte Bildrate in den Menüs und der Server-Warteschlange deutlich überschritten werden. Das können wir auf unserem Testsystem allerdings nicht nachstellen: Egal ob im Menü oder in der Warteschlange, es liegen immer 60 FPS an.

Der Reddit-Nutzer LuckyPh1L berichtet ebenfalls von einer defekten Grafikkarte durch New World. Seine Gigaybte Geforce RTX 3080 Ti Eagle 12GB sei kaputtgegangen, nachdem er zunächst die Grafikeinstellungen vorgenommen, den Ingame-FPS-Limiter deaktiviert und anschließend das Spiel neu gestartet habe.

Doch auch hier gilt: Die FPS im Menü sollten davon nicht betroffen sein, da Amazon hier ein hartes Limit gesetzt hat, das nicht durch die Grafikeinstellungen ausgehebelt werden kann.

Was meint ihr? Glaubt ihr überhaupt, dass es erneut Schäden an Grafikkarten in Zusammenhang mit New World gibt? Und falls ja, seht ihr Amazon in der Verantwortung? Schreibt es gerne in die Kommentare!