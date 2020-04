Amazon hat am 9. April die Verschiebung des kommenden Online-Rollenspiels New World bekanntgegeben. Der Release findet nicht mehr am 26. Mai statt, sondern nun am 25. August 2020. Somit erscheint New World drei Monate später als zuvor angekündigt.

Als Grund nennt Game Director Scot Lane die aktuelle Corona-Pandemie und die damit einhergehenden veränderten Arbeitsbedingungen für die Amazon Game Studios. Das Team setzt wie derzeit die meisten Menschen auf umfassende Kontaktbeschränkungen und arbeitet von zu Hause aus.

Dadurch können die ursprünglichen Zeitpläne nicht eingehalten werden, wie Lane auch in einem aktuellen Video zum neuen Release-Termin ausführlich erklärt:

Was soll die Verschiebung bringen? New World soll im bestmöglichen Zustand erscheinen. Laut Scot Lane können die Entwickler dies angesichts der schwierigen Umstände nur sicherstellen, indem sie sich mehr Zeit nehmen. Über allem steht aber die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter.

Was ist mit der Alpha und Beta?

Die Alpha läuft wie gehabt weiter: So können Spieler, die bereits Zugang zu New World haben, wie gewohnt weiterspielen. Zudem wollen die Entwickler »weitere Iterationen der Spielerfahrung« durchführen, um auch die Alpha-Tester am laufenden Fortschritt von New World zu beteiligen.

Die Beta startet im Juli: Wie die Entwickler im Blogpost zum neuen Release-Termin weiter ausführen, verschiebt sich logischerweise auch die Beta ein Stück nach hinten. Ab Juli 2020 können Spieler demnach in der geschlossenen Beta von New World Hand an die Feature-komplette Version des Spiels legen.

Wenn ihr mehr zum Spiel erfahren wollt, legen wir euch unsere große Preview zu New World ans Herz. Wir fanden ein MMO vor, das eine echte Alternative zum Schema WoW werden könnte. Außerdem haben wir überprüft, was das Amazon-MMO für Solo-Spieler leistet.