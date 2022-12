NfS Unbound: So werdet ihr die Comic-Effekte weitgehend los

Bei der Ankündigung von Need for Speed Unbound sorgte vor allem Eines für Diskussionen: Das Rennspiel setzt auf einen Grafikstil, der realistische Autos und Umgebungen mit comicartigen Effekten und Charakteren verbindet.

Kurze Zeit später wiesen die Entwickler darauf hin, dass es möglich sei, auf die Effekte beim Fahren von Rennen zu verzichten. Im fertigen Spiel suchen aber viele Fans diese Option vergeblich. Falls ihr die Effekte ebenfalls loswerden möchtet, zeigen wir euch, wie ihr sie weitgehend entfernt.

So reduziert ihr die Effekte beim Fahren

Wie die Entwickler in einem späteren Tweet klarstellten, könnt ihr nicht alle Effekte loswerden, ihr erzeugt immer Rauchwolken und Leuchtspuren:

Die verschiedenen Effekte werden nämlich als Ausrüstung für euer Fahrzeug festgelegt, und sind nicht etwa über ein Menü vollständig abschaltbar.

Aber: Es ist immerhin möglich, auf eine Art Basis-Version der Fahreffekte zu wechseln, bei der ihr zumindest keine zusätzlichen optischen Extravaganzen sehen müsst. Dazu müsst ihr diese Schritte befolgen:

Wechselt in die Garage und wählt ein Auto aus.

Navigiert bei 'Style' zu den Fahreffekten und dann zu den Tags.

Wählt dort eines der 'Getarnt'-Tags aus. Am unauffälligsten ist wohl normal , aber es sind auch andere Farben verfügbar. Damit sind jedenfalls nur die Standardeffekte sichtbar.

Stören euch die verbleibenden Rauchwolken und Leuchtstreifen weiterhin, habt ihr noch die Option, aus der Stoßstangen- oder Motorhauben-Perspektive zu spielen. Dann bleiben alle Comiceffekte verborgen. Beachtet allerdings, dass ihr in Rennen immer noch die Effekte anderer Fahrzeuge sehen könnt. Wie ein Rennen aus der Motorhauben-Perspektive aussieht, zeigt euch auch unser Gameplay-Video:

Sollten euch die Effekte nicht allzu sehr stören, aber seid noch nicht sicher, ob Unbound ein wirklich gutes Need for Speed ist, dann lest am besten unseren Test. Dass Need for Speed ein Rennspiel ist, wie wir es uns wünschen, liegt auch an seiner Open World. Die wird nämlich mit einem kleinen Trick deutlich interessanter.

