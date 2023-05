NfS Underground trifft auf Tokyo Drift: Neues Rennspiel verspricht Großes

Japanese Drift Master will euch in Japan driften lassen und das ist in schicken Karren und noch hübscherer Optik.

Werte Damen und Herren, startet eure Motoren! Auf Steam fährt ein neuer Titel vor, der sich hohe Ziele setzt: Erleben Sie die Automobilkultur Japans und entdecken Sie die Straßen, auf denen der Drift geboren wurde. Japanese Drift Master will - die Beschreibung einmal in einem Satz inhaltlich gerafft - ein Need for Speed Underground in Japan werden.

Einen ersten Eindruck könnt ihr euch anhand des knapp fünfminütigen Alpha-Gameplay-Trailers machen:

5:36 Driftaction in Japan: Erstes Gameplay von neuem UE5-Edeloptik Racer

Was verbirgt sich dahinter?

Der Titel will die Driftszene Japans feiern und lädt euch dafür in eine umfangreiche Open World ein, umgesetzt in der Unreal Engine 5. Im Weiteren verspricht er vollmundig auf seiner Steampage folgendes:

Die Spielwelt ist kein 1 zu 1 Nachbau, sondern die Designer haben sich von realen und bekannten Orten inspirieren lassen. Ihr sollt diese Umgebungen erleben können: Japanische Kleinstädte Urbanisierte Städte (etwas unklar, ob damit auch echte Großstädte gemeint sind.) Das obige Gameplay zeigt nur ländliche Umgebungen. Touristische Gebiete des Haikama-Sees Bergpässe

Dynamische Tag- und Nachtzyklen und ein Wettersystem

Die Straßen in Japanese Drift Master sollen sich nicht nur entlang von Bergen winden, sondern auch durch malerische Dörfer - Japans ikonische Kirschbäume inklusive.

Ihr erlebt die Geschichte eines Ausländers, der sich in der japanischen Driftszene einen Namen machen will

Performance- sowie optisches Tuning

Egal ob Gamepad, Lenkrad oder Tastatur, es wird eine realistische Fahrphysik, die Vergnügen bringt versprochen

Originalaufnahmen vom Sound echter Autos

Entwickelt wird das Spiel von dem polnischen Studio und Publisher Gaming Factory. Den Katalog ihrer bisher veröffentlichten Spiele auf Steam könnt ihr euch hier ansehen. Aber es sticht wenig bis nichts heraus. In der Gänze finden sich da kleine, unbekannte Titel. Wird der neue so, wie sie versprechen, wäre das sicher ein Schritt nach vorne in Sachen Umfang, Qualität und Breite des Zielpublikums.

Einen Releasezeitraum, geschweige denn einen genauen Termin nennen die Entwickler nicht.

Was denkt ihr? Könnte der Titel einen Nerv treffen? Sagen euch Optik und erste Eindrücke von Autos, Spielwelt, Sound und Fahrphysik zu? Oder beschleicht euch eher das Gefühl, dass hinter guten Ansätzen doch eine Enttäuschung lauert? Schreibt uns eure Einschätzung, eure Meinung oder sonstige Gedanken zu dem Titel gern in die Kommentare!