Kein Scherz: Wer im NFT-Hype Geld verloren hat, kann sich ausgerechnet bei Kaufland entschädigen lassen

Kaufland tauscht wertlose NFTs gegen Einkaufsgutscheine.

Nach dem großen Hype um Kryptowährungen und NFTs sind letztere vielfach im Wert deutlich gesunken, und können ihren Käufern heute kaum noch Geld einbringen. Was also tun mit einem solchen wertlosen Token? Die unerwartete Antwort lautet: Es zu Kaufland bringen und dort gegen frisches Obst und Gemüse eintauschen. Das ist zumindest der Zweck einer Aktion der Supermarktkette.

NFTs für die Wall of Lame

Unter dem Namen NFT-Refresh läuft gerade eine kuriose Aktion von Kaufland. Hier können sich enttäuschte Besitzer eines Non-Fungible Token noch bis zum 30. Oktober eine kleine Entschädigung abholen. Im Tausch gegen wertlose NFTs verteilt die Supermarktkette Einkaufsgutscheine für jeweils 10 Euro. Das Motto: Verwandle deine faulen NFTs in frisches Obst und Gemüse.

Die eingetauschten Tokens werden anschließend auf einer Webseite des Unternehmens ausgestellt, in der sogenannten Wall of Lame. Man erlaubt sich also auch einen kleinen Scherz damit, dass viele NFTs nicht unbedingt besonders beeindruckend aussehen.

Wer selbst teilnehmen will, muss sein NFT über die Browser-Erweiterung MetaMask einreichen. Dabei gilt: Jeder Teilnehmer kann nur einen Gutschein bekommen, auch wenn er mehrere Tokens eintauscht. Die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Was genau sich Kaufland von der Aktion erhofft, bleibt unklar. Wahrscheinlich handelt es sich einfach um einen Marketing-Gag.

Was haltet ihr von der Aktion bei Kaufland? Ist sie eurer Ansicht nach ein gelungener Scherz, der enttäuschten Besitzern von NFTs immerhin einen kleinen Trost verschafft? Oder findet ihr den Marketing-Gag einfach nur seltsam? Habt ihr selbst schon einmal überlegt, ein NFT zu kaufen, oder besitzt sogar eines, oder mehrere? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!