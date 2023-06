Ubisoft hat gerade heimlich, still und leise sein erstes NFT-/Blockchain-Spiel angekündigt

Champions Tactics ist ein neues Spiel von Ubisoft, das auf Blockchain setzt.

Eigentlich schien sich das NFT-Thema im Gaming zumindest für große Publisher vorerst erledigt zu haben. Nach mehreren Fan-Aufschreien wurde die Euphorie deutlich gebremst und wir hören kaum noch von Vorstößen in den kontroversen NFT-Markt. Komplett aufgeben wollen Spiele-Publisher das Thema aber wohl nicht. Es soll nur nicht immer jeder mitkriegen.

Das zeigt sich an der neusten Spiele-Ankündigung von Ubisoft, die so gut wie niemand auf dem Schirm hat. Denn schon vor einigen Tagen kündigte der französische Publisher ein komplett neues Spiel auf einem Oasys Special Event in Japan an. Es handelt sich um ein reines NFT-/Blockchain-Spiel.

0:52 Champions Tactics - Ubisoft kündigt Blockchain-Spiel an

Was für ein Spiel ist das?

Getauft wurde das neue Spiel auf den Namen Champions Tactics: Grimoria Chronicles, sonderlich viele Details sind aber noch nicht bekannt. Der erste Trailer zeigt lediglich ein paar okkulte Zeichnungen, während im Hintergrund Mozarts Requiem läuft.

Auf der offiziellen Webseite des Blockchain-Spiels ist die Rede davon, dass es sich um ein experimentelles, taktisches PvP-Rollenspiel für den PC handelt. Ihr müsst ein Team aus mythischen Champions zusammenführen und diese dann in taktische Kämpfe schicken. Dabei erfahrt ihr mehr über die mystische Welt Grimoria.

Das Spiel wird außerdem für das japanische Blockchain-System Oasys entwickelt.

Was ist ein Blockchain-Spiel?

Entwickler nutzen die besagte Technologie, um ihre Spiele mit einzigartigen digitalen Inhalten anzureichern und so eine Form des Handels darin zu etablieren. Spielerinnen und Spieler sollen dazu in der Lage sein, durchs Spielen NFTs oder Crypto-Währung zu verdienen. Es ist also theoretisch möglich und bei anderen Blockchain-Spielen gängige Praxis, auf diese Weise tatsächlich echtes Geld zu verdienen.

Derartige Systeme werden allerdings aufgrund ihres monetären und potenziell ausbeuterischen Charakters häufig scharf kritisiert. Genau aus diesem Grund stieß bereits Square Enix auf heftige Widerstände, als sie ihr eigens NFT-Spiel ankündigten. Ubisoft wagte sich zuletzt mit seinem NFT-Dienst Quarz an das Thema heran.

Was ist eure Meinung dazu? Haltet ihr die Kritik an Kryptogaming, NFTs und Blockchain für überzogen oder seht ihr darin ebenfalls eine große Gefahr? Was ist eure Meinung zu Ubisofts vorgehen mit Champions Tactics? Klingt das Konzept für euch spannend oder könnt ihr es nicht fassen, dass so ein Spiel überhaupt gemacht wird? Schreibt es in die Kommentare!