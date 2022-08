Ninja-Shooter von Ex-Battlefield-Machern kommt früher als gedacht, erstes Gameplay

Samurai, Autos, Maschinengewehre: Das alles steckt im kommenden Titel des ehemaligen Vice-Chefs Patrick Söderlund und seinen Ex-Battlefield-Entwicklern. Ursprünglich sollte das mysteriöse Spiel mit dem Codenamen Project Discovery erst nach Arc Raiders erscheinen, dem anderen Projekt von Embark Studios. Die Pläne haben sich jedoch geändert.

Was steckt hinter Project Discovery?

Noch wissen wir recht wenig über das Spiel. Es handelt sich dabei aber offenbar um einen teambasierten First Person Shooter. Das Studio hat auch schon im November letzten Jahres ein kleines bisschen Gameplay veröffentlicht:

Nach diesem kurzen Video bleiben natürlich viele Fragen offen – die leider noch nicht beantwortet werden können. Embark Studios hat jedoch bereits angekündigt, schon bald mehr zu verraten – da die Gamescom vor der Tür steht, wäre das ein passender Anlass dafür.

Wieso die Planänderung?

Ursprünglich sollte der Free2Play-Shooter Arc Raiders noch in diesem Jahr erscheinen und Project Discovery erst irgendwann danach. Wie die Entwickler in einem Blogpost aber verkünden, sind die Entwicklungsarbeiten zu Project Discovery besser und schneller verlaufen als geplant, weshalb Embark Studios nun entschieden hat, den Titel vorzuziehen und Arc Raiders erst 2023 zu veröffentlichen. Das wäre auch positiv für Arc, da sie nun noch mehr Zeit in den PvP-Modus für den Free2Play-Shooter stecken können.

Dabei ist der Titel bei weitem nicht das einzige Projekt, das einer Release-Verschiebung dieses Jahr zum Opfer fiel. Eine Zusammenfassung aller verspäteten Spiele 2022 findet ihr hier:

Wann Project Discovery erscheint, ist noch unklar. Ein Release in diesem Jahr ist aber nicht allzu unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass Arc Raiders auf 2023 verschoben wurde.

Seid ihr auf das ominöse Project Discovery gespannt oder wäre euch das vielversprechende Arc Raiders in diesem Jahr noch lieber gewesen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!