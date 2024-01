The Finals bekommt jetzt seinen ersten großen Patch, das steckt in Update 1.5.0

Nach dem letzten großen Weihnachtsupdate startet auch das neue Jahr für den kostenlosen Steam-Hit The Finals groß: Der nächste Patch 1.5.0 ist pünktlich zum 17. Januar 2024 erschienen und hat einiges in petto.

Neben allgemeinen Verbesserungen zum Spiel greift der Patch weiterhin bestehende Balance-Probleme an. Mit dem neuen Update kommt aber noch ein brandneues Highlight dazu: Ein neuer Solo-Modus, in dem ihr ohne eigenes Team gegen andere Solisten um Zeit und Geld kämpft.

So lautet übrigens unser bisheriges Gameplay-Fazit zu The Finals:

22:46 The Finals: Der heilige Gral der Levelzerstörung

Über den offiziellen The Finals Account auf X (vorher Twitter) wurde vor offiziellem Release des neuen Updates 1.5.0 ein Teaser-Trailer veröffentlicht:

Wir haben für euch die wichtigsten Updates aufgelistet:

Balance-Änderungen zu C4-Schadenspunkten und Waffen

Fixes zu Inhalten und Bugs

Shop-Erweiterung (mit neuen Outfits)

Bessere Security

Solo Bank It: Ein neuer Solo-Modus, in dem ihr gegen elf andere Spieler antretet. Gewinner ist, wer nach Ablauf der Zeit zuerst 40.000 Münzen sammelt.

Mit Update 1.5.0 führen die Entwickler zusätzlich »Fair Play Guidelines« ein, um Cheatern noch mehr Einhalt gebieten zu können, um das Spiel noch »sicherer, fairer und spaßiger« zu machen. Die kompletten Patch Notes findet ihr wie immer auf Seite 2 des Artikels.

Was hat sich bisher bei The Finals getan?

Seit Release im Dezember 2023 gab es bereits seitens der Spieler einige Streitpunkte am Steam-Hit, unter anderem am umstrittenen skillbasierten Matchmaking (SBMM.) Auch zu den Balance-Problemen bei schweren Waffen hagelte es Kritik (Waffen der Kategorie »Heavy«).

Die Entwickler haben aber bisher immer zügig reagiert und die Probleme mit regelmäßigen Updates verbessert beziehungsweise behoben. So ist das SBMM mittlerweile angepasst und auch die Waffen-Balancen sind mit dem Weihnachtsupdate gefixt worden.

Allerdings werfen Spieler auf, dass leichte Waffen nun im Vergleich zu den Heavys zu stark seien. Was Patch 1.4.0 sonst noch änderte, könnt ihr in unserer Zusammenfassung von Patch 1.4.0 nochmal nachlesen.

Wie außerdem X-User SenorPenguito unter dem Ankündigungs-Post zu Patch 1.5.0 kommentiert, besteht weiterhin die Bitte der Spieler, die C4-Barrel-Taktik zu nerfen. Die zeigt sich laut SenorPenguito nach wie vor als zu starke One-Hit-Strategie für das Spiel. Den Patch Notes zu Update 1.5.0 ist zu entnehmen, dass dieser Bitte nachgekommen ist: Der Schaden durch C4 am Spieler ist nun deutlich reduziert worden.

Ansonsten zeigt sich der kostenlose Ego-Shooter laut Daten auf Steam-DB weiterhin beliebt und erreicht im Januar bisher durchschnittlich über 50.000 gleichzeitige Spieler.

Spielt auch ihr den kostenlosen Ego-Shooter oder zieht The Finals euch nicht so sehr in seinen Bann? Wie gefällt euch das Spiel bisher? Was haltet ihr von den Änderungen zum neuen Patch 1.5.0? Findet ihr sie gerechtfertigt oder fallen euch noch andere Punkte ein, die Verbesserungsbedarf haben? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!