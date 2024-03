The Finals enthüllt Season 2: Neue Waffen, neue Map und erstmals ein 5vs5-Modus

The Finals startet diese Woche in seine zweite Season und hat viele Neuerungen im Gepäck.

Am 14. März 2024 startet The Finals in seine zweite Season und euch erwartet eine Vielzahl an Neuerungen: Mit dem Update bekommt ihr nicht nur neue Inhalte wie Waffen, Gadgets und eine Map, die Welt wird auch um ein mysteriöses Hackerkollektiv namens CNS, das den Multiplayer-Shooter um erste Story-Elemente erweitern soll.

Alle Neuerungen in The Finals: Season 2

Neue Map: Die zweite Season bringt eine Vielzahl von Updates mit sich, darunter die Einführung einer neuen Karte namens SYS$HORIZON, die als eine mit Glitches gespickte, neonbeleuchtete Stadtlandschaft beschrieben wird. Diese Karte bietet eine Mischung aus vertikalem und horizontalem Gameplay und spiegelt die Einführung des Hackerkollektivs CNS wider, das die Spielwelt infiltriert hat.

Hacker-Spielstil: Passend zur Karte könnt ihr in Season 2 auch selbst zum CNS-Hacker werden. Der Spielstil ermöglicht euch, die Arena mit einer Vielzahl von Gadgets zu euren Gunsten zu manipulieren.

Im neuen Trailer zu Season 2 seht ihr alle Neuerungen in Aktion:

1:29 The Finals startet in Season 2 und zeigt im Trailer coole neue Waffen

Insgesamt bekommt ihr folgende vier neue Werkzeuge:

Für Lights: Gateway : Die leichte Klasse bekommt tragbare Portale mit begrenzter Reichweite. Durch ihre Aktivierung entsteht ein Durchgang zwischen zwei Punkten, ideal für schnelle Manöver oder Fluchten. Diese Portale sind für den Gegner nicht sichtbar und können nicht beschossen werden.

: Die leichte Klasse bekommt tragbare Portale mit begrenzter Reichweite. Durch ihre Aktivierung entsteht ein Durchgang zwischen zwei Punkten, ideal für schnelle Manöver oder Fluchten. Diese Portale sind für den Gegner nicht sichtbar und können nicht beschossen werden. Für Mediums: Dematerializer & Data Reshaper : Die mittlere Klasse wird mit zwei neuen Gadgets ausgestattet. Der Dematerializer ermöglicht es, physische Hindernisse wie Wände oder Decken vorübergehend verschwinden zu lassen und so neue Wege zu schaffen. Der Data Reshaper hingegen verwandelt Objekte in der Spielwelt, z. B. feindliche Geschütztürme, in harmlose Objekte.

: Die mittlere Klasse wird mit zwei neuen Gadgets ausgestattet. Der Dematerializer ermöglicht es, physische Hindernisse wie Wände oder Decken vorübergehend verschwinden zu lassen und so neue Wege zu schaffen. Der Data Reshaper hingegen verwandelt Objekte in der Spielwelt, z. B. feindliche Geschütztürme, in harmlose Objekte. Für Heavys: Anti-Gravitations-Würfel: Heavys erhalten einen Würfel, der die Schwerkraft beeinflusst und sowohl Spieler als auch Objekte in seiner Umgebung schwerelos macht. Dieses Gadget kann vielseitig eingesetzt werden, entweder zur Überwindung von Hindernissen oder als defensive Maßnahme.

Mehr Waffen für alle Klassen: Mit dem Start von Season 2 erhalten zudem alle Klassen Zugriff auf weitere Waffen, wobei die Lights die 93R-Stoßfeuer-Maschinenpistole, die Mediums das neue FAMAS-Stoßsturmgewehr und die Heavys die neue KS-23-Schrotflinte erhalten.

Neuer Spielmodus: Darüber hinaus startet ein neuer Modus namens Power Shift. Hier kämpfen zwei Teams aus jeweils fünf Spielern darum, eine Plattform durch die Arena zu eskortieren. Wenn sie von einem gegnerischen Team unterbrochen wird, kommt die Plattform zum Stillstand – oder sie wechselt die Richtung komplett.

Aber Vorsicht: Die Plattform reißt alles mit, was sich ihr in den Weg stellt, und kann durch physikalische Kräfte aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Die Spieler können ihre Teilnehmer zwischen den Respawns austauschen, so dass sie ihre Teams im Handumdrehen ausbalancieren und ihre Fähigkeiten perfektionieren können.