Ninja Turtles: Das düsterste Kapitel der Comic-Vorlage wird zu einem Action-Rollenspiel

Ein neues, so ganz anderes Turtles-Spiel entsteht. [Bildrechte: IDW Publishing. ©2020 Viacom International Inc.]

Die Turtles sind lustig, frech und kindgerecht. Zumindest meistens. Das düstere Spin-Off The Last Ronin schlägt ganz andere Töne an. Und genau dieser Comic bekommt eine Videospiel-Adaption.

Wie Doug Rosen von Rechteinhaber Paramount gegenüber Polygon bekanntgab, entsteht das Spiel bei einem nicht namentlich genannten Entwicklerstudio. Es soll ein Action-Rollenspiel werden und sich spielerisch an God of War orientieren.

Viel mehr ist zu dem neues TMNT-Spiel nicht bekannt, auch kein ungefährer Release-Zeitraum. Rosen geht aber davon aus, dass es noch ein paar Jahre dauern wird.

Düster, blutig, erwachsen

Falls ihr die Comic-Vorlage Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin ganz uninformiert erleben wollt, lest an dieser Stelle lieber nicht weiter. Es folgen leichte Spoiler zur Story des Comics, damit Interessierte sich ein ungefähres Bild von dem kommenden Spiel machen können.

[Bildrechte: IDW Publishing. ©2020 Viacom International Inc.]

The Last Ronin spielt in einer dystopischen Zukunft, in der New York zu einem finsteren Moloch verkommen ist. Die Turtles als Truppe existieren nicht mehr. Lediglich einer der vier Ninja Turtles überlebte, der Rest (samt Meister Splinter) wurden von Shredders Foot Clan getötet.

Der überlebende Turtle ist alt, verbittert und sinnt auf blutige Rache. Um welche der vier mutierten Schildkröten es sich handelt, bleibt im ersten Band bis ganz zum Schluss offen. Die Figur nutzt alle vier Waffen, auch die seiner toten Freunde, also Nunchaku, Bō, zwei Sai und zwei Katana.

Genau dieser Comic inspirierte Fans zu einem aufwändig inszenierten Video:

Wie könnte das Spiel aussehen?

In diesem ungewohnten, düster-erwachsenen Szenario siedelt sich das neue TMNT-Spiel an. Nimmt man sich nun God of War als gedanklichen Ausgangspunkt, können wir uns leicht ein Action-Rollenspiel vorstellen, in dem sich Spieler und Spielerinnen durch die Reihen des Foot Clan prügeln und regelmäßig effektreiche Bosskämpfe austragen. Oder so ähnlich.

[Bildrechte: IDW Publishing. ©2020 Viacom International Inc.]

