No Man's Sky hört einfach nicht auf zu wachsen und bringt wieder ein riesiges Update

No Man's Sky hat schon wieder ein vollgepacktes Update bekommen.

No Man’s Sky schickt euch auf eine Reise durch fast unendliche Weiten - die jetzt nochmal ein Stückchen größer werden. Ob dieser Satz mathematisch haltbar ist? Keine Ahnung, da müsst ihr einen Experten fragen. Was wir euch aber verraten können, sind die wichtigsten Neuerungen im Interceptor-Update.

Im taufrischen Gameplay-Trailer stellt sich das Interceptor-Update in unter zwei Minuten vor:

1:40 No Man's Sky stellt das neue Riesen-Update Interceptor vor

Die wichtigsten Neuerungen:

Rätselhafte Bedrohung : Die Sentinels, sozusagen die Wächter des Universums von No Man’s Sky, sind einer mysteriösen Korruption zum Opfer gefallen. Ihr könnt jetzt neue Welten erkunden, die durch diese Korruption befallen sind - und dort wertvolle Kristalle abbauen.

: Die Sentinels, sozusagen die Wächter des Universums von No Man’s Sky, sind einer mysteriösen Korruption zum Opfer gefallen. Ihr könnt jetzt neue Welten erkunden, die durch diese Korruption befallen sind - und dort wertvolle Kristalle abbauen. Neue Raumschiffe : Ihr könnt eure Flotte mit neuen Interceptor-Schiffen erweitern, die auf bisher ungesehene Technologien setzen. Wenn euch der Sinn eher nach Weltraumschlachten steht, legt euch mit den riesigen Sentinel-Schiffen an.

Ihr könnt eure Flotte mit neuen Interceptor-Schiffen erweitern, die auf bisher ungesehene Technologien setzen. Wenn euch der Sinn eher nach Weltraumschlachten steht, legt euch mit den riesigen Sentinel-Schiffen an. Neue Feinde: Neben korrupten Sentinel-Drohnen lauern auch weitere neue Gegner auf euch, etwa Maschinenspinnen mit Flammenwerfern. Na super.

Neben korrupten Sentinel-Drohnen lauern auch weitere neue Gegner auf euch, etwa Maschinenspinnen mit Flammenwerfern. Na super. Neue VR-Features: Wer No Man’s Sky auf PSVR2 spielt, bekommt jetzt weitere Features und bessere Interfaces

Die kompletten Patch Notes lest ihr hier (auf Englisch).

Wann erscheint Interceptor? Das große Update steht ab dem 5. April 2023 zum Download bereit. Es ist für Besitzer wie üblich kostenlos.

Inzwischen hat No Man’s Sky kaum noch was mit dem Grundspiel gemeinsam, das 2016 erschienen ist. Viele riesige Updates haben das Universum extrem erweitert, völlig neue Features eingeführt und so viel geändert, dass es den Rahmen dieses Artikels sprengen würde, alles aufzuzählen.

In unserem Nachtest vom März 2023 erfahrt ihr, wie sich das Spiel heute schlägt und warum es sich fast eine 90er-Wertung verdient hätte. Gut möglich, dass es diese Hürde eines Tages noch nimmt, denn es wird nicht das letzte große Update bleiben: Laut Entwickler Hello Games soll es auch 2023 schon mit Content-Nachschub weitergehen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und schauen uns No Man’s Sky an, wenn sich wieder was Großes tut.