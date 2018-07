Mit No Man's Sky Next will Entwickler Hello Games endgültig die Herzen der Fans zurückgewinnen. Nachdem bereits vorherige Updates recht erfolgreich das Spiel aufwerten konnten, kommt nun ein echter Multiplayer. Und im Verbund damit eine modernere Update-Politik: Wöchentliche Patches.

In einer Pressemitteilung erklären die Entwickler die Hintergründe: Der Fokus der wöchentlichen Updates soll auf Community Challenges liegen. Hier habe die bisherige Community von No Man's Sky Vorbildfunktion. Wo früher Fans sich selbst Herausforderungen ausdachten, wollen die Entwickler nun übernehmen. Der Fokus soll darauf liegen, Spieler zu einem bestimmten Punkt der Galaxie zu treiben, um gemeinsam an Zielen zu arbeiten.

No Man's Sky Next - Bilder des großen Updates für das Weltraum-Flugspiel ansehen

Mit den Schnellreise-Portalen dürfte das mittlerweile ja auch recht bequem gehen. Als Belohnung für erfolgreiche Challenges winken besondere Items. Sean Murray betont, dass dahinter keinerlei Lootbox- oder Mikrotransaktionsmechanik liege. No Man's Sky bleibt abseits des regulären Kaufpreises kostenlos. Außerdem seien die Weekly Updates kein Ersatz für die großen Content-Patches, die nach wie vor in längerfristigen Intervallen erscheinen sollen.

Zeitgleich startet mit Galactic Atlas eine neue Website, die sich ganz auf das Community Management von No Man's Sky spezialisiert. Dort erfahrt ihr künftig alles über Weekly Updates, könnt selbst interessante Punkte der Spielwelt für andere markieren und so weiter.

Wir werden No Man's Sky Next natürlich unmittelbar nach Release testen und euch verraten, ob sich die eventuelle Rückkehr zum Spiel lohnt.

Quelle: Pressemitteilung via IGN