Seit dem Release von No Man's Sky wünschen sich viele Spieler, das schier endlose Universum und seine zahllosen Planeten zusammen mit Freunden zu erforschen und gemeinsam Basen zu bauen oder durchs Weltall zu fliegen.

Bisher konnte man Mitspieler zwar in Form einer leuchtenden Kugel sehen und begleiten, Interaktionsmöglichkeiten gab es aber kaum. All das soll sich mit dem großen NEXT-Update ändern: Wie die Entwickler von No Man's Sky in einem Livestream bei Inside Xbox ankündigten, wird der Patch endlich vollen Multiplayer-Support bieten.

Was ist mit einem PC-Release? No Man's Sky NEXT und damit der Mehrspielermodus erscheinen in Deutschland und dem Rest Europas am 26. Juli zeitgleich für PC und PS4 als kostenloses Update und erstmals auch für Xbox One, wo die bisherigen Updates Foundation, Pathfinder und Atlas Rising ebenfalls gleich mit enthalten sein werden.

No Man's Sky Next - Bilder des großen Updates für das Weltraum-Flugspiel ansehen

Gemeinsam bauen, kämpfen & überleben

Dann sollen Spieler No Man's Sky mit Freunden im Koop spielen können und dabei auch zufällig auf andere Spieler treffen, gemeinsam Basen bauen, Raumschlachten schlagen und sogar Rennstrecken für Exocrafts bauen.

Was noch alles im NEXT-Update steckt, ist bisher nicht bekannt - Hinweise deuten allerdings auf einen VR-Modus hin. Mit dem Atlas-Rising-Update wurde im August 2017 die erste Stufe des Multiplayer-Modus in No Man's Sky eingeführt.