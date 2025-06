Medieval Dynasty war ein überraschend erfolgreicher Genremix im Mittelalter, bald kommt ein ernstzunehmender Konkurrent

In Noble Legacy müsst ihr euer in Unordnung geratenes Fürstentum wieder auf die Beine stellen.

Noble Legacy klingt nicht nur so ähnlich wie Medieval Dynasty; es sieht auch noch verdammt ähnlich aus. Denn beide Spiele teilen sich nicht nur das enorm erfolgreiche Genre der Mittelalter-Aufbauspiele, sondern auch die Third-Person-Ansicht, aus der ihr eure Siedlung erkundet.

In dem neu angekündigten Aufbauspiel vom Entwickler Studio 369 schlüpft ihr in die Haut eines jungen Adelssprosses der nach seiner Rückkehr von einer Studienreise ins Heilige Land das heimische Fürstentum Greenwood in einem schlechten Zustand vorfindet. Nun liegt es an euch, die Dinge zum Besseren zu wenden und euren zunächst beschaulichen Weiler zu einer prächtigen Stadt auszubauen.

Einen ersten Eindruck, wie das aussehen soll, könnt ihr euch im folgenden Trailer verschaffen:

1:23 Medieval Dynasty bekommt bald Konkurrenz: In Noble Legacy baut ihr eure eigene Mittelalter-Stadt auf

Was bietet Noble Legacy?

Wie auch Medieval Dynastie setzt Noble Legacy auf einen Mix aus Aufbau-Elementen, Verwaltung und Rollenspiel. Ihr könnt selbst entscheiden, wie eure Siedlung aussehen soll, welche Bewohner ihr rekrutiert und welche Rollen ihr ihnen zuweist. Zudem bekommt ihr es auch immer wieder mit zufälligen Ereignissen zu tun, auf die ihr dann reagieren müsst.

Das Bausystem erinnert ein wenig an das Wikinger-Spiel Valheim. Gebäude bestehen aus mehreren Komponenten wie Fundamenten, Wänden und Dächern; Rohstoffe wie Holz müssen erst mit dem richtigen Werkzeug abgebaut werden. Bestimmte Gebäude erfüllen gewisse Kriterien, die für die Weiterentwicklung eurer Stadt erforderlich sind - typisches Aufbau-Gameplay eben.

Darüber hinaus bietet das Spiel eine isometrische Übersichts-Ansicht, aus der ihr ähnlich wie im reinen Iso-Aufbauspiel Manor Lords eure Siedlung betrachten und organisieren könnt. Allerdings versprechen die Entwickler von Noble Legacy, dass ihr Spiel deutlich stressfreier ausfallen soll als das umfangreiche Manor Lords. Verwaltungs- und Kampf-Elemente wurden deswegen zurückgefahren. Der Fokus liegt auf dem Aufbau eurer Stadt.

Noble Legacy soll in Kürze auf Steam in den Early Access starten. Ein genauer Termin wurde dafür noch nicht kommuniziert; ebenso wenig ein Preis. Allerdings könnt ihr das Spiel bereits jetzt in Form einer kostenlosen Demo testen.

Mehr rund ums Mittelalter lest ihr indes in der obigen Linkbox. Dort findet ihr unter anderem die Roadmap mit dem diesjährigen umfangreichen Content-Plan zum Aufbau-Konkurrenten Manor Lords.