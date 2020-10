Raytracing-Offensive von Nvidia: Zwölf Spiele erhalten RTX & DLSS

Nvidia hat zwölf Spiele mit Raytracing- und/oder DLSS-Unterstützung für die nächsten Wochen angekündigt, darunter viele bereits bekannte Titel. Fast allen ist gemein, dass sie innerhalb des nächsten Monats erscheinen (beziehungsweise ein entsprechendes Update erhalten).

Wir sagen euch, um welche Titel genau es sich handelt, was für Spiele neu im Programm sind und wann sie veröffentlicht werden.

Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077 & CoD

Watch Dogs Legion: Das Action-Adventure Watch Dogs Legion erhält Raytracing- und DLSS-Support und erscheint bereits nächste Woche, am 29. Oktober. Erst kürzlich wurden die korrigierten Systemanforderungen für die Echtzeitstrahlenberechnung bekannt. Aus dem Raytracing-Repertoire stehen Reflexionen zur Verfügung.

Call of Duty Black Ops: Cold War: Knapp zwei Wochen nach Watch Dogs Legion, am 13. November, schlägt Call of Duty Black Ops: Cold War auf. Der neueste Ableger der Serie mit Fokus auf den Kalten Krieg der 1970er- und 1980er-Jahre erhält ebenfalls Raytracing- und DLSS-Support. Während sich Raytracing auf die Kampagne beschränkt, steht DLSS in allen Modi zur Verfügung.

Cyberpunk 2077: Der wohl prominenteste Titel ist Cyberpunk 2077. Das Action-Rollenspiel mit dystopischem Science-Fiction-Setting von CD Projekt Red erscheint am 19. November und gilt als einer der ersten echten Next-Gen-Titel. Cyberpunk 2077 wird gleich vier Raytracing-Effekte bieten (Reflexionen, Schatten, Ambient Occlusion und Diffuse Illumination) und erhält zur Unterstützung DLSS.

Zu den weiteren Titeln (siehe die Liste unten) gehören unter anderem Mount & Blade 2: Bannerlord sowie World of Warcraft: Shadowlands. Ganz neu im Programm sind Ghostrunner, Pumpkin Jack und Xuan-Yuan Sword 7.

Alle Spiele mit angekündigtem RTX- und DLSS-Support im Überblick

Pumpkin Jack RTX (Reflexionen, Schatten, Enhanced Lighting) DLSS 23. Oktober Ghostrunner RTX (Reflexionen, Schatten) DLSS 27. Oktober Xuan-Yuan Sword 7 RTX (Globale Beleuchtung) DLSS 28. Oktober Watch Dogs Legion RTX (Reflexionen) DLSS 29. Oktober Call of Duty Black Ops: Cold War RTX DLSS 13. November Cyberpunk 2077 RTX (Reflexionen, Schatten, Ambient Occlusion, Diffuse Illumination) DLSS 19. November Edge of Eternity kein RTX DLSS Early Access, Update im November Enlisted RTX (Globale Beleuchtung) DLSS Closed Beta im November Mount & Blade 2: Bannerlord kein RTX DLSS Early Access, Update im November Mortal Shell RTX (Schatten) DLSS Update im November Ready or Not RTX (Reflexionen, Schatten, Ambient Occlusion) DLSS Early Access-Start noch 2020 World of Warcraft RTX (Schatten) kein DLSS Release mit Shadowlands, 4. Quartal 2020

Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? Und spielen Raytracing und DLSS für euch überhaupt eine Rolle? Schreibt es gerne in die Kommentare!