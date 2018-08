Nvidia Geforce GTX 2080 statt 1180 - Nvidia-Partner leakt Bezeichnung und Ampere-GPU

In den bisherigen Gerüchten und auch in unseren Meldungen wurden die kommenden, neuen Geforce-Grafikkarten meistens als Geforce-11-Serie bezeichnet. Mangels offizieller Begriffe dienten bisher Bezeichnungen wie Geforce GTX 1180 oder Geforce GTX 1170 als Beispiele für die Modelle mit Turing-Architektur. Gelegentlich tauchte aber auch die Bezeichnung Geforce GTX 2080 auf, ebenso schwirrte statt Turing auch der Codename Ampere durch die Gerüchteküche.

Die besten Grafikkarten für Spieler

Zertifizierung verrät Bezeichnungen und Architektur

Nun sieht es so aus, als seien diese weniger oft verwendeten Bezeichnungen diejenigen, auf die sich PC-Gamer einstellen können. Ein Nvidia-Partner namens Manli Technology Group aus Hong Kong hat laut Videocardz eine Zertifizierung für seine Produkte beantragt und nennt dabei viele verschiedene Grafikprozessoren von Nvidia.

Darunter befinden sich auch die beiden GPUs GA104 und GA104-400, bei denen es sich um Ampere-Grafikchips für die kommende Geforce-Generation handeln könnte. Das alleine wäre vielleicht eine etwas dünne Faktenlage, doch das gleiche Unternehmen hat in seinem Antrag auch die Bezeichnungen von Grafikkarten aufgeführt. In dieser Liste tauchen die Begriffe Geforce GTX 2070 und Geforce GTX 2080 erstmals in einem offiziellen Dokument auf.

GameStar Plus: Datenschutz in Spielen - Ein Datenschatz zum Zugreifen

Vorstellung vermutlich am 20. August

Online sind die Bezeichnungen auf der Webseite der Eurasian Economic Community zwar nicht mehr zu sehen, doch das dort frei herunterladbare PDF nennt noch die Geforce GTX 2080 und GTX 2070. Es sieht also so aus, als würde Nvidia tatsächlich einen großen Sprung von der Geforce-10-Serie zu einer Geforce-20-Reihe machen – zumindest im Bezug auf die Namensgebung.

Man darf gespannt sein, ob auch die Leistung der neuen Grafikkarten entsprechend steigt. Am 20. August 2018 könnte Nvidia während der Geforce Gaming Celebration vielleicht schon eine entsprechende Antwort liefern und die neuen Modelle vorstellen.