Nvidia warnt vor einem Problem mit der eigenen Grafikkarten-Software Geforce Experience. Demnach gibt es eine Sicherheitslücke, die potenziellen Attacken gleich mehrere Angriffsmöglichkeiten bietet.

Nvidia selbst stuft die Gefährdung zwar mit einem Base Score von 6,5 ein, also nur »mittel«, dennoch ist es ratsam, Gegenmaßnahmen einzuleiten - und die sind recht simpel.

Durch die Sicherheitslücke mit der Bezeichnung CVE-2020-5964 können Angreifer Schadcode ausführen oder DoS (Denial of Service)-Attacken verüben.

Einziger Haken für Menschen mit Schadabsichten und gut für die Nutzer: Angreifer müssen offenbar vor Ort sein und lokalen Zugriff auf den Rechner haben. Das dürfte auch der Grund sein, warum Nvidia das Gefährdungspotenzial mit einer 6,5 bewertet.

Was bedeutet CVE?

CVE steht für Common Vulnerabilities and Exposures, was zu deutsch etwa Gemeinsame Schwachstellen und Enthüllungen heißt. Das ist ein Industriestandard, der dafür sorgt, dass Sicherheitslücken einheitlich und voneinander unterscheidbar benannt werden.