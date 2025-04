Oblivion Remastered ist so originalgetreu, dass ihr das Spiel immer noch in 15 Minuten beenden könnt

Die Tür zum großen Finale steckt immer noch im Boden.

Schon die ganze Woche fühlen sich alte Elder-Scrolls-Hasen wie vor 20 Jahren. Mit Oblivion Remastered wurde ein Spiel in die Moderne geholt, das für viele einen besonderen Platz im Herzen hat. Das Schöne daran: Die Neuauflage bleibt dem Original spieltechnisch an vielen Stellen treu. Nur wirklich nervenaufreibende Mechaniken wie das Levelsystem wurden überarbeitet.

Was auch hingegen blieb, ist eine ziemlich absurde Abkürzung. Die hat es euch auch schon 2006 ermöglicht, gleich zu Beginn des Spiels direkt in die finale Hauptquest zu springen.

Speedrunner lieben diesen Trick

Überall da, wo ein neues (oder neu aufgelegtes) Spiel veröffentlicht wird, sind Speedrunner nicht weit. Ziel ist es, so schnell wie möglich zum Abspann zu gelangen. Was das originale Oblivion angeht, hatte die Szene viele Jahre Zeit, Strategien zu entwickeln und zu perfektionieren, sodass das Rollenspiel in unter drei Minuten durchgespielt werden konnte.

Da liegt es auf der Hand, dass diese Techniken auch im Remaster ausprobiert werden und siehe da: Ein bestimmter Skip funktioniert auch hier und das kann kein Zufall sein.

Wie der Youtuber Bacon_ demonstriert, ist eine ominöse, halb im Boden versunkene Tür auch im neuen Oblivion noch zu finden. Diese Tür kann bereits zu Beginn des Spiels betreten werden und führt geradewegs in den Tempel des Einen, wo die Geschichte ihren finalen Höhepunkt erreicht. Besagte Tür seht ihr etwa bei 10:37:

In der Videobeschreibung erklärt Bacon_ zudem, wie er versucht, die Tür am schnellsten zu erreichen:

Ich spiele einen Ork wegen der größeren Berserker-Kraft, die Ermüdung verstärken kann. Ich verbrauche dann meine gesamte Ausdauer und lasse die Kraft auslaufen, während ich auf einem Stuhl sitze. Dadurch bekomme ich Ragdoll-Physics, da meine Ausdauer im Minus ist. Währenddessen, drehe ich das Scrollrad voll aus, wodurch die Kamera weit über dem Kopf platziert wird und man durch die Wände clipped. Das nutze ich, um zu der Tür zum Tempel des Einen zu gelangen.

Es wäre sicherlich ein leichtes gewesen, diese Tür im Remaster einfach wegzulassen und den Skip damit zu verhindern. Beispielsweise ist der Glitch, bei dem man Gegenstände mithilfe von Schriftrollen duplizieren konnte, in der Neuauflage verschwunden. Dafür hat sich aber ein neuer aufgetan:

1:44 Video-Tutorial: So funktioniert der neue Duplizieren-Glitch in Oblivion Remastered

Vielleicht wollte man der Speedrun-Community mit der Tempel-Tür einfach etwas Gutes tun. Ein Augenzwinkern in Richtung leidenschaftlicher Spielerinnen und Spieler, die hunderte Stunden in ein Spiel stecken, nur um es in wenigen Minuten durchzuspielen. Bis heute werden noch neue Rekorde aufgestellt und so ein fast 20 Jahre altes Spiel am Leben gehalten. Mal sehen, ob das Remaster da nachlegen kann.