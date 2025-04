Oblivion Remastered fixt nerviges Leveling System: So funktioniert's

Natalies Oblivion-Charakter darf für dieses Teaserbild erstmals als Model herhalten.

Frohlocket, die Zeiten sind vorbei, in denen ihr einen mathematisch präzisen Bausparplan benötigt, um in The Elder Scrolls 4 vernünftig zu leveln. Oblivion Remastered fixt den größten Kritikpunkt, den selbst hartgesottene Oblivion-Fans seit 20 Jahren in ihrem Herzen tragen.

Zur Erinnerung: Im alten Oblivion konntet ihr mit ein bisschen Pech schlecht leveln. Für jeden Aufstieg gab es bis zu 15 Attributspunkte zu ergattern, um Werte wie Stärke, Agilität und Glück zu steigern. Wie viele dieser Punkte ihr bekommt, hing jedoch von den Skills ab, die ihr verbessert und ... wisset einfach, dass es super nervig war, irgendwelche Popelfertigkeiten zu grinden, um die maximalen Attributssteigerungen zu bekommen.

Das gehört im Oblivion Remaster der Vergangenheit an! Wir erklären, wie das neue Leveling System funktioniert und was ihr beim Level Up beachten müsst.

Wie funktioniert das neue Leveling System im Oblivion Remaster?

Also: Auch in Oblivion Remastered wählt ihr zu Beginn des Spiels eure Klasse und pickt euch dabei wiederum Primärfertigkeiten heraus. Das sind Skills, in denen euer Charakter besonders talentiert ist, beispielsweise Heilzauber oder Akrobatik. Für diese Primärfertigkeiten gibt's einen dicken Buff von +20, aber noch wichtiger: Mit diesen Primärfertigkeiten steigt ihr schneller auf. Gehen wir den neuen Leveling-Prozess mal durch.

Bei jedem Levelaufstieg gibt's jetzt anders als früher feste 12 Punkte, die ihr auf eure Attribute verteilt.

Auch das Remaster belohnt Learning by Doing : Ihr streift durch die Landschaft, verkloppt Goblins und verbessert dadurch die Skills, die ihr auch tatsächlich benutzt.

: Ihr streift durch die Landschaft, verkloppt Goblins und verbessert dadurch die Skills, die ihr auch tatsächlich benutzt. Jetzt wird's spannend: Anders als früher füllen alle Skill-Verbesserung – egal, ob Primär oder Sekundär – euren Level-Up-Balken . Ist der voll, könnt ihr euren Charakter um eine Charakterstufe erhöhen.

– egal, ob Primär oder Sekundär – . Ist der voll, könnt ihr euren Charakter um eine Charakterstufe erhöhen. Primärfertigkeiten füllen den Level-Balken aber deutlich schneller . Wer fix aufsteigen will, sollte also nach wie vor die Primärskills priorisieren.

. Wer fix aufsteigen will, sollte also nach wie vor die Primärskills priorisieren. Um das Level-Up zu vollziehen, müsst ihr euch in ein Bettchen legen und schlafen. Wie lange ihr schlaft, ist egal. Ein Stündchen reicht. Powernap.

Sobald ihr ins Bettchen steigt, öffnet sich ein Menü und damit die wohl größte Änderung gegenüber dem alten Skillsystem: Ihr bekommt jetzt immer 12 Attributspunkte, die ihr frei verteilen könnt. Welche Skills ihr vorher aufgestuft habt, ist also wumpe, allerdings könnt ihr nicht länger den Maximalwert von 15 erreichen.

Ebenfalls wichtig: Ihr könnt nur 5 Punkte pro Attribut verteilen. Einfach alle 12 in Stärke zu pumpen, geht also nicht.

Unser Tipp: Setzt auf Glück

Alle Attributssteigerungen kosten einen der 12 Punkte – mit Ausnahme von Glück. Ein Punkt in Glück kostet drei Levelpünktchen. Deshalb solltet ihr Glück bei der Charaktererstellung unbedingt als eines eurer zwei Primärattribute auswählen, um direkt den Bonus von +5 abzustauben. So spart ihr euch 15 Auflevel-Punkte. Sagt zumindest unsere Aus-der-Hüfte-Mathematik.

Lasst mal hören: Wie gefällt euch das neue Level-System? Wir finden's ja deutlich besser als das alte, weil es uns nicht mehr so stark einschränkt, welche Fertigkeiten wir wie oft benutzen möchten.