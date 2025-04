Oblivion Remastered legt auf Steam einen Traumstart hin: Über 180.000 Spieler und begeisterte Reviews

Auf Steam haben sich plötzlich überall Oblivion-Tore geöffnet. Wir haben nachgeforscht.

Vielleicht lebt ihr ja unter einem Stein oder auf dem Mond, daher sagen wir es an dieser Stelle noch einmal: The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ist am 22. April 2025 als leicht verspätetes Ostergeschenk von Bethesda als Shadowdrop erschienen!

Die Neuauflage des Kult-Rollenspiels sieht dank neuer Unreal-Engine-5-Grafik nicht nur fesch aus, sondern hat auch einige spielerische Überarbeitungen spendiert bekommen. Reicht das aus, um die Fans zu begeistern?

Ein Blick auf Steam zeigt: Oh ja, das reicht!

Auch nach fast 20 Jahren noch immer ein Hit

182.298 Steam-Heldinnen und -Helden sind in den vergangenen 24 Stunden durch Cyrodiil geritten, gelaufen oder gerannt - je nachdem, ob sie von einer Schlammkrabbe gejagt wurden (eklige Viecher!).

Laut SteamDB befinden sich just in diesem Moment, in dem diese Zeilen getippt werden, noch immer stolze 77.000 Spieler im Spiel. Abgesehen von den Multiplayer-Kolossen Counter-Strike 2, PUBG und Dota 2 wurde kein anderes Spiel auf Steam so oft gestartet wie Oblivion Remastered.

Umso beeindruckender sind diese Zahlen, wenn man bedenkt, dass der Titel für alle Abonnenten des Game Pass frei zugänglich ist. Dennoch haben offenbar viele Leute direkt bei Steam zugeschlagen, um sich die Neuauflage dauerhaft zu sichern.

15:18 Oblivion ist auch nach 19 Jahren noch legendär und die ersten 15 Spielminuten unvergesslich

Autoplay

Ich weine nicht, Du weinst!

Und die User-Reviews? Die können sich ebenfalls sehen lassen. Bei immerhin bereits knapp über 8.500 Rezensionen steht die UE5-Neuauflage bei Sehr positiv .

Als Grund für die positiven Reviews lässt sich vor allem eines ausmachen: pure Nostalgie! Kein Wunder, schließlich war das 19 Jahre alte Rollenspiel für viele Fans der erste Berührungspunkt mit der Elder-Scrolls-Reihe und sogar mit dem ganzen Genre an sich.

Entsprechend finden sich viele Reviews, die in etwa wie folgt lauten:

Das war das erste Spiel, das meine Mutter mir damals für meine Xbox 360 gekauft hat. Dieses Spiel ist so besonders für mich und es ist toll, es so zu sehen, wie es für mich ausgesehen hat, als ich jünger war. (Quelle)

(Quelle) Es fühlt sich ein Stück weit an wie nach Hause kommen. (Quelle)

(Quelle) Hinter einer Ratte in der Intro-Höhle geschlichen, bis Stealth auf 30 war - das Spiel ist intakt. (Quelle)

(Quelle) 2006: Ich schwänze die Schule, um Oblivion zu spielen.

2026: Ich schwänze die Arbeit, um Oblivion zu spielen.

Todd, Du hast es wieder geschafft! (Quelle)

Der schönste Kommentar, der uns bislang untergekommen ist, stammt von Steam-User packet:

Das ist Kunst. Das ist Kultur. Das ist das Spiel, mit dem ich aufgewachsen bin, das mich gebrochen hat und das mich gelehrt hat, dass man einfach mitspielen muss, wenn ein Mann in einer lustigen Robe einem sagt, dass man der Auserwählte ist. Ich weine nicht. Du weinst!

Es gibt aber auch durchaus zahlreiche negative Kommentare, vor allem im deutschsprachigen Raum. Der Grund liegt nahe: Es gibt im Remaster keine deutsche Sprachausgabe. Das ist für viele alteingesessene Argonier und Rothwardonen ein No-go!

Ebenfalls nicht besonders gut weg kommen die veränderte Bewegungsart des Hauptcharakters sowie die modifizierte Farbpalette. Im Vergleich zum Original aus dem Jahr 2006 ist das Remaster deutlich weniger farbenfroh und setzt eher auf realistische Töne. Das kommt bei vielen Fans nicht gut an, dürfte sich aber mit Mods schnell beheben lassen.