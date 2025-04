The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered enthüllt: Alles zu Inhalt, Editionen, wichtigen Unterschieden und Preis

Die Kaiserstadt erstrahlt im Oblivion Remaster im neuen Glanz. Hier erfahrt ihr alle Details zur Neuauflage.

Das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Welt ist kein Geheimnis mehr: Am 22. April 2025 hat Publisher Bethesda eine Remaster-Fassung des vierten Elder-Scrolls-Teils Oblivion veröffentlicht, die über mehrere Jahre im Geheimen beim französischen Studio Virtuos entstanden ist.

Das Remaster liefert inhaltlich und technisch das weitgehend gleiche Spielerlebnis wie das alte Oblivion von 2006, die Optik wurde allerdings deutlich aufpoliert. Wir haben die wichtigsten Informationen zu Oblivion Remastered hier kompakt für euch zusammengefasst:

Preis und Editionen: Wie viel kostet Oblivion Remastered?

Das Oblivion Remaster gibt es in zwei Editionen; einer Standard- und einer Deluxe-Version. Die Standardfassung ist für rund 55 Euro erhältlich; sie umfasst das Komplettpaket des alten Oblivions, inklusive aller DLCs wie Shivering Isles und Knights of the Nine sowie die berühmt-berüchtigte Pferderüstung.

Für zusätzliche 10 Euro erhaltet ihr ein Upgrade auf die sogenannte Deluxe Edition. Darin enthalten sind als neue Boni die Akatosh- und Mehrunes-Dagon-Rüstungs und -Waffen sowie Pferderüstungssets.

Wichtige Unterschiede: Was ist anders als im Original?

Inhaltlich gleichen sich das Obivion Remaster und die Originalversion von 2006 nahezu vollkommen. Ihr bestreitet die gleiche Hauptquest und die gleichen Neben- und Gildenmissionen. Unter der Haube hält zudem die alte Oblivion Game-Engine das Spiel am Laufen.

Oberflächlich hat das Spiel jedoch eine drastische Verbesserung erfahren. Die fünfte Iteration der Unreal Engine sorgt für die prächtigste Version von Cyrodiil, die ihr je gesehen habt. Auch Sounds, viele Animationen und die Benutzeroberfläche wurden überarbeitet.

War die Vielfalt der Sprecherstimmen im Originalspiel durch die begrenzte Speicherkapazität der Spiel-DVDs eingeschränkt, entfällt dieses Manko nun. Jedes der Völker Cyrodiils klingt nun unterschiedlich. Auf eine neue deutsche Synchronisation wurde beim Remaster allerdings verzichtet. Ihr könnt das Remaster nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln spielen.

Plattformen: Wo erscheint Oblivion Remastered?

Das originale Obivion erschien im März 2006 für den PC, PlayStation 3, Xbox 360. Die Neufassung Oblivion Remastered ist ab sofort auf folgenden Plattformen sowie im Xbox Game Pass verfügbar:

PC

PlayStation 5

Xbox X/S

Nutzt ihr das Streaming-Feature des Game Pass', könnt ihr euch übrigens den 120 Gigabyte großen Download sparen und sofort losspielen.

Systemvoraussetzungen: Was muss euer Rechner können?

Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Grafikkarte: AMD Radoen RX 5700, Nvidia GeForce 1070 Ti Grafikkarte: AMD Radeon 6800XT, Nvidia GeForce RTX 2080 Prozessor: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K Prozessor: AMD Ryzen 53600X, Intel Core i5-10600K Arbeitsspeicher: 16 GB Arbeitsspeicher: 16 GB Festplatte: 120 GB Festplatte: 120 GB

Spielzeit: Wie viel Inhalt bietet Oblivion Remastered?

Unser Tester Christian Schmidt veranschlagte im Test zu Originalversion von Oblivion für das Rollenspiel-Meisterwerk eine durchschnittliche Spielzeit von rund 60 Stunden.

Allein 30 davon nimmt allerdings die Hauptstory in Anspruch. Wenn ihr also die Hauptstory, mehrere der (extrem gelungenen) Gildenquests und ein bisschen Open-World-Erkundung mit einbezieht, landet ihr schnell bei jenseits der 100 Stunden Spielzeit.

Setting: Darum geht es in Oblivion Remastered

The Elder Scrolls 4: Oblivion spielt rund 200 Jahre vor dem derzeit aktuellsten Serienteil Skyrim. Im Spiel erlebt ihr die namensgebende Oblivionkrise zum Ende der dritten Ära mit, die beinahe das Schicksal von Tamriel besiegelt hätte.

Auslöser der Krise ist die Ermordung von Kaiser Uriel Septim VII. durch Anhänger des Kultes der Mythischen Morgenröte. Durch das Erlöschen der kaiserlichen Linie öffnen sich überall im Land Oblivion-Portale, aus denen finstere deadrische Wesen strömen. Die Mythische Morgenröte und ihr Anführer Mankar Kamoran erhoffen sich, die Herrschaft über Tamriel an den Daedra-Prinzen Mehrunes Dagon zu übergeben, den Fürsten der Zerstörung.

Das müsst ihr verhindern und macht euch auf die Suche nach dem letzten verschollenen Thronerben der Septim-Dynastie.

Wenn ihr wissen wollt, ob Bethesdas Rollenspiel-Meilenstein das Richtige für euch ist, empfehlen wir euch unseren Original-Test zum Hauptspiel von 2006. Grafisch mag sich mit dem Remaster zwar einiges getan haben, aber unter der Haube steckt schließlich immer noch das gleiche Grundspiel. Da uns Bethesda vorab keinen Zugang zum Remaster ermöglicht hat, werden wir einen entsprechenden Test nachliefern.

Übrigens: Neben dem offiziellen Remaster soll dieses Jahr noch eine weitere Neuauflage von Oblivion erscheinen. Das Fan-Projekt Skyblivion erweckt Oblivion in der Skyrim-Engine zu neuem Leben.