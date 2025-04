Oblivion Remastered: Ein Vertonungsfehler von vor 20 Jahren war so legendär, dass er in der Neuauflage zurückgekommen ist

Oblivion beweist, dass in Fehlern auch Kunst stecken kann.



The Elder Scrolls 4: Oblivion ist bekannt für seine merkwürdigen und daher unfreiwillig »charmanten« Dialoge. Ein großer Teil dieses Charmes wurde trotz zahlreicher Verbesserungen und Änderungen in der Remastered-Version bewusst behalten. So auch eine Dialogzeile, die aufgrund eines Schnittfehlers noch mehr hervorsticht, als viele andere.

»Warte kurz, ich mache das nochmal«

Oblivion ist aufgrund des ungewöhnlichen Verhaltens einiger NPCs auch heute noch für zahlreiche Lacher gut - und das im besten Sinne. Ein besonderes Highlight ist hierbei eine englische Dialogzeile der Hochelfin Tandilwe. Übersetzt sagt sie:

Ich habe gehört, dass die Diebe in die arkane Universität, das imperiale Legionsgelände und den Tempel eingebrochen sind - alles in derselben Nacht. Warte kurz, ich mache das nochmal. Ich habe gehört, dass die Diebe in die arkane Universität, das imperiale Legionsgelände und den Tempel eingebrochen sind - alles in derselben Nacht.

Hä, was soll denn der komische Satz in der Mitte? Und warum erzählt sie die Geschichte zweimal? Die Antwort ist simpel. Linda Kenyon, Sprecherin von Tandilwe, war mit ihrer ersten Ausführung der Dialogzeile nicht zufrieden und hat sie daher ein weiteres Mal eingesprochen.

Soweit nichts Ungewöhnliches. Im Schnitt war man hier wohl jedoch unaufmerksam und hat beide Versionen sowie den Einschub von Kenyon drin gelassen. Dass dieses Malheur eines Tages Kultstatus erreichen sollte, hätte damals wohl niemand erwartet.

Und da der merkwürdige Dialog inzwischen einen festen Bestandteil der Erinnerungen an Oblivion darstellt, musste er natürlich auch im Remaster auftauchen.

Warum waren die Dialoge in Oblivion so komisch?

Vor Oblivion setzte Bethesda gesprochene Dialogzeilen nur vereinzelt in den eigenen Spielen ein. Daher hatte das Studio während der Produktion des vierten Elder-Scrolls-Ablegers noch nicht ganz ausklabüstert, wie deren Aufnahme organisiert werden muss. Dazu kam, dass sie nur eine sehr begrenzte Anzahl Sprecherinnen und Sprecher zur Verfügung hatten.

Letztere haben schließlich eine lange, alphabetisch sortierte und leider kontextlose Liste mit unterschiedlichen Dialogzeilen erhalten, die schließlich chronologisch eingesprochen wurden. Die Stimmen wussten also nicht, in welcher Situation sich ihr Charakter gerade befand. Die Folge: Viele Gespräche mit NPCs fühlen sich völlig deplatziert an.