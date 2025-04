Ein Trick in Oblivion Remastered klingt zu cool, um wahr zu sein - also haben wir ihn ausprobiert

Skooma kann euch zu einem Superhelden machen? Das stimmt nur so halb.

Dont' do drugs. Das gilt vor allem im realen Leben, aber auch in Oblivion solltet ihr die Finger von dem Zeug lassen. Ihr wisst schon, wovon ich rede. Das aus Mondzucker hergestellte Skooma könnt ihr an verschiedenen Orten in der Welt finden, es wird von keinem aufrichtigen Händler legal verkauft.

Doch nicht jeder in der Oblivion-Community hält sich wirklich davon fern. Im Gegenteil, einige pfeifen sich die Suppe literweise rein. Das kann nämlich damals wie heute im Oblivion Remaster ein paar enorm unterhaltsame Nebeneffekte nach sich ziehen.

Die Rede ist von absurden Geschwindigkeitsbuffs. Ein Video auf Reddit zeigt einen offenbar skoomasüchtigen Spielercharakter, der schneller als Sonic durch Straßen von Skingrad fegt. Sieht nach Spaß aus? Lasst euch von der Skooma-Propaganda nicht täuschen! Wir haben diesen Trick selbst ausprobiert und dafür dutzende Flaschen Skooma vernichtet! Aus äh ... reinen Testzwecken.

Das macht Skooma mit eurem Körper

Vor Skooma Nach Skooma

Skooma gibt es seit Morrowind in jedem Elder Scrolls, seine Wirkung ist aber von Spiel zu Spiel leicht unterschiedlich. In Skyrim bewirkt das Gebräu fast gar nicht, es regeneriert nur ein wenig eure Ausdauer. In Oblivion ist die Droge am heftigsten. Folgende Effekte treten nach nur einer Flasche ein:

Eure Geschwindigkeit wird um 60 erhöht

Eure Stärke wird um 60 erhöht

Eure Agilität sinkt um 60

Eure Intelligenz sinkt permanent (!) um 2

Es gibt im ganzen Spiel keinen anderen Trank, der eure Stärke und eure Geschwindigkeit derart befeuert. Selbst ein starker Trank der Stärke oder der Geschwindigkeit steigert die Attribute nur um 20. Skooma ist also dreimal so effektiv und bufft auch noch beides auf einmal.

Und hier kommt der Kick: In Oblivion lassen sich die Effekte derselben Tränke stapeln. Wer sich vier Stärkertränke auf einmal reinhaut, richtet plötzlich viel mehr Schaden im Nahkampf an. Und das gilt natürlich auch für Skooma. Wer das Teufelszeug mehrmals trinkt, hat seine Geschwindigkeit nach nur vier Flaschen schon um 240 Punkte geboostet.

Da wundert es nicht, dass Videos wie auf Reddit möglich sind. Im Original konnte man auf diese Weise so schnell werden, dass euer Charakter quasi über die Map geflogen ist:

Geht das überhaupt?

Klingt auf dem Papier alles recht simpel, in der Praxis ist das Ganze aber nicht ohne weiteres möglich. Denn Oblivion lässt gar nicht zu, dass ihr derart viel Skooma vertilgt. Ihr könnt überhaupt keine Tränke in den Massen trinken, die notwendig wären, um solche Effekte zu erzielen. Wir haben es selbst probiert.

Mehr als vier Tränke sind in Oblivion nicht erlaubt – auch wenn es einen kleinen Exploit gibt. Wer vier Tränke trinkt, aus dem Menü geht und dann wieder rein, kann sofort vier weitere Tränke exen. Danach ist aber wirklich Schluss. Immerhin reichen acht Flaschen Skooma aus, dass ihr deutlich schneller werdet als ein Pferd:

Um wirklich hunderte Flaschen an Skooma zu ballern, müsst ihr auf jeden Fall Mods installieren. Die gibt es für das Original natürlich, aber auch für das Remaster könnt ihr bereits Mods finden, die das Tränkelimit aufheben.

Damit ist es dann tatsächlich möglich, wie der Wind durch die Gassen von Skingrad zu sprinten oder gleich von Bruma nach Anvil. Zumindest, solange eure Ausdauer reicht und das Skooma wirkt – das klingt nämlich nach 20 Sekunden schon wieder ab.

Was euch bleibt, ist ein katastrophaler Intelligenzwert, der wahrscheinlich eure Magiepunkte komplett auslöscht. Es macht nur so lange Spaß, bis es vorbei ist, Leute! Don't do drugs!

Gerade entdecken viele Menschen da draußen das legendäre Rollenspiel Oblivion völlig neu für sich. Seit dem Release des Remasters kehren viele alte Fans nach Cyrodiil zurück und stellen fest, dass hier vieles noch genauso unrund funktioniert wie vor 19 Jahren. Wir sind ebenfalls für euch dran und stöbern nach unterhaltsamen und hilfreichen Geschichten – einige davon findet ihr in der oben verlinkten Box. Bleibt auf den Straßen!