Ein MMO mit 17 Millionen Spielern gibt es jetzt kostenlos für den PC, aber ihr habt davon wahrscheinlich noch nie gehört

In Asien ist Odin: Valhalla Rising mit 17 Millionen Spielern ein großer Hit, hierzulande kennt es vermutlich kaum jemand. Nun versuchen Entwickler Lionheart Studios und Publisher Kakao Games auch im Westen Fuß zu fassen. Seit dem 29. April 2025 könnt ihr euch in das von der nordischen Mythologie inspirierte MMO stürzen.

So spielt ihr Odin: Valhalla Rising

Der PC-Client des Spiels kann kostenlos über kakoegames.com heruntergeladen werden. Das MMO erscheint parallel auch für IOS- und Android-Geräte. Wegen der Mobile-Herkunft von Odin: Valhalla Rising sind die Systemanforderungen ziemlich niedrig.

C PU : min. Intel i5 mit 3.0GHz

: min. Intel i5 mit 3.0GHz RAM : min. 8 GB

: min. 8 GB GPU : min. GTX9xx-Serie

: min. GTX9xx-Serie Speicherplatz: min. 20 GB

Mit der Connect App von Kakao Games könnt ihr das Spiel übrigens vom PC auf euer Smartphone streamen und auch dort spielen.

1:40 Odin: Valhalla Rising - Optisch beeindruckender Trailer zum Wikinger-MMO

Was steckt in dem MMO?

Wie der Name unschwer erkennen lässt, orientiert sich Odin: Valhalla Rising an der nordischen Mythologie, beziehungsweise einer koreanischen Interpretation davon.

Ihr begebt euch an Orte wie Midgard, Jotunheim und Alfheim und begegnet dort Alben, Zwergen, Riesen und anderen Kreaturen aus der Götterwelt der Wikinger. Ap­ro­pos Götter, auf Figuren wie Odin oder Loki trefft ihr natürlich auch.

Das Spiel bietet die typischen Klassen eines Fantasyrollenspiels an. Davon gibt es insgesamt vier, wobei sich jede in zwei Unterklassen aufteilt.

Sorceress (Dark Wizard oder Archmage): Zauberer mit unterschiedlichen magischen Ausrichtungen

(Dark Wizard oder Archmage): Zauberer mit unterschiedlichen magischen Ausrichtungen Warrior (Defender oder Berserker): Der klassische Tank oder ein brachialer Nahkämpfer

(Defender oder Berserker): Der klassische Tank oder ein brachialer Nahkämpfer Rogue (Assassin oder Sniper): Schurke oder Bogenschütze

(Assassin oder Sniper): Schurke oder Bogenschütze Priest (Saint oder Paladin): Ein Heiler, einmal in Robe und einmal in Rüstung

Im Spiel selbst hat fast keine Ladebildschirme außer zu einigen Aktivitäten. Dazu gehören Dungeons, Raids und PvP-Gefechte mit bis zu 60 Spielern. Valhalla Rising selbst ist kostenlos, finanziert sich allerdings über einen Ingame-Store.

Entwickelt wurde Odin: Valhalla Rising übrigens in der Unreal Engine 4, es macht also trotz Mobile-Wurzeln optisch etwas her. Der asiatische Ursprung wie auch auf dem Smartphone macht sich auch in für den dortigen Markt üblichen Features wie einer Autobattle-Funktion bemerkbar. Euer Charakter kann bis zu acht Stunden kämpfen, ohne dass ihr online sein müsst. In wichtigen Bosskämpfen soll das aber nicht sehr effektiv sein.