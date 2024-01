One Piece: Schon morgen startet das finale Kapitel des Animes bei Netflix - auch in Deutschland

Das neueste Kapitel und den Auftakt der finalen Saga von One Piece könnt ihr auch bei Netflix mitverfolgen. Bildquelle: Toei Animation

One Piece nimmt bei Netflix immer mehr Platz ein: Nach der Realverfilmung wurde erst ein Anime-Remake angekündigt, jetzt startet auch das letzte Kapitel der ursprünglichen Serie bei dem Streaming-Dienst: Mit der Egghead-Saga geht es bereits morgen, am 13. Januar 2024 los - und zwar auch in Deutschland.

Die Egghead-Arc von One Piece startet jetzt bei Netflix

Dass die Egghead-Arc bei Netflix starten soll, war schon seit Anfang Januar bekannt - unsere Kollegen von GamePro berichteten darüber. Allerdings blieb bis dato offen, ob auch hierzulande Abonnenten des Streamingdienstes darauf Zugriff bekommen. Wer jetzt Netflix startet, dürfte aber schnell bei den kommenden Titeln fündig werden: Hier wird der One-Piece-Anime gelistet.

Da habt ihr's: Der One-Piece-Anime bei Netflix. Bildquelle: Netflix/Toei Animation

Allerdings bleiben aktuell noch ein paar Fragen offen: Zum Beispiel, ob nur die Egghead-Arc bei Netflix landet oder gleich der gesamte Anime (der sich mittlerweile über 1.089 Episoden erstreckt)? Wie es mit deutscher Synchronisation oder Untertiteln aussieht, ist ebenfalls nicht bekannt. Schlauer sind wir spätestens ab morgen.

Übrigens: Die erste Folge der Egghead-Arc könnt ihr genau genommen schon seit dem 7. Januar sehen. Der Anime-Streamingdienst Crunchyroll hat hier gegenüber Netflix einen kleinen Vorsprung. Allerdings seid ihr hier auf eine japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln angewiesen. Bei Crunchyroll erscheint jeweils eine neue Folge im Wochentakt.

Falls ihr euch fragt, was es mit dem neuen Kapitel überhaupt auf sich hat: Tatsächlich wird Egghead als die erste Story-Arc der finalen Saga bezeichnet. Damit steuert One Piece nach seinem 1997er-Debüt nach über 27 Jahren tatsächlich auf sein Ende zu. So wie Fans den Manga-Schöpfer Eiichiro Oda kennen, könnte sich das Finale von One Piece aber natürlich noch eine Weile ziehen.

0:30 One Piece: Teaser-Trailer zur ersten Folge der Egghead-Arc

Einen Vorgeschmack auf die Egghead-Arc bekommt ihr übrigens im offiziellen Teaser-Trailer. Interessiert ihr euch dafür, wann und wie es mit der Live-Action-Serie zu One Piece weitergeht und was es mit dem Anime-Remake auf sich hat, werdet ihr unter den folgenden Links fündig:

Seid ihr bei One Piece auf dem aktuellen Stand, was den Manga und/oder Anime angeht? Oder habt ihr irgendwann in den vergangenen 27 Jahren den Faden verloren? Wie gut gefällt euch die Live-Action-Serie von Netflix und was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Anime-Remake? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!