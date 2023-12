One Piece: Netflix entwickelt jetzt eine zweite Serie, die alles auf Null setzt

Nach dem Erfolg der Realverfilmung von One Piece arbeitet Netflix schon jetzt an einer zweiten Serie: einem Remake des mittlerweile 25 Jahre alten Anime. Bildquelle: Netflix

The One Piece statt One Piece: 25 Jahre nach dem Start des legendären Anime bekommt das Werk von Eiichiro Oda ein Remake spendiert. Das entsteht in Zusammenarbeit von Netflix mit Studio Wit und erzählt die Geschichte der Strohhutpiraten nochmal von vorn.

Netflix setzt mit The One Piece alles auf Anfang

Das bedeutet konkret: The One Piece wird als moderne Neuauflage beschrieben, die die East Blue Saga auf nostalgische und doch neue Weise zurückbringt. Damit widmet sich das Remake den ersten 61 Episoden des Anime beziehungsweise den ersten 100 Kapiteln des Mangas.

Diese Kapitel hat sich übrigens auch die Live-Action-Serie von Netflix vorgeknöpft, die bei Kritikern sowie Fans überraschend großen Anklang fand. Erst vor wenigen Monaten wurde deswegen One Piece um eine zweite Staffel verlängert, an der nun fleißig gearbeitet wird

Mit an Bord bei The One Piece sind außerdem die Produktionsfirmen Toei Animation und Fuji Television. Anime-Fans dürfte Studio Wit natürlich längst ein Begriff sein: Das Team verantwortete bereits Projekte wie Spy X Family, die ersten drei Staffeln von Attack on Titan sowie Season 1 von Vinland Saga. Bei ihrem neuesten Projekt handelt es sich um Suicide Squad Isekai.

Einen ersten Teaser-Trailer zu The One Piece gibt es bereits, allerdings solltet ihr nicht allzu viel erwarten:

1:40 The One Piece: Erster Teaser-Trailer zum Anime-Remake von Netflix und Studio Wit

Für The One Piece ist mit Mayumi Tanaka bereits die japanische Original-Sprecherin von Monkey D. Ruffy bestätigt. Damit ist nicht auszuschließen, dass vielleicht sogar das komplette Sprecherteam des ursprünglichen Anime zurückkehrt.

Allerdings müssen sich Fans noch in Geduld üben. Denn offiziell liegt der Veröffentlichungstermin in weiter Ferne, da es sich bei The One Piece um ein langwieriges Projekt handelt, das noch mehr Zeit in Anspruch nehmen wird - es wurde auch noch kein offizielles Release-Datum kommuniziert.

Was ihr sonst zu One Piece wissen solltet

One Piece wurde erstmals 1997 als Manga veröffentlicht, 1999 folgte dann der Anime. Mittlerweile sind über 1.101 Kapitel und 1.088 Episoden erschienen. Aktuell steuert die Geschichte um die Strohhutpiraten aber tatsächlich auf ihr großes Finale zu, während mit der Real-Serie von Netflix und jetzt dem Anime-Remake nochmal alles von vorne erzählt wird.

Mehr dazu, wie es mit Staffel 2 von Netflix’ Live-Action-Adaption weitergeht, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Was haltet ihr davon, dass One Piece nach 25 Jahren ein Anime-Remake spendiert wird? Freut ihr euch darüber oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Verfolgt ihr aktiv den Manga und/oder Anime und könnt ihr euch für die Realverfilmung begeistern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!