One Piece: Keine Sorge, eine »vergessene« Story wird in Staffel 2 erzählt

Bevor es mit One Piece »so richtig losgeht«, verschlägt es die Strohhut-Piraten in die Stadtinsel Loguetown. Bildquelle: Toei Animation

Die Netflix-Serie One Piece hat knapp 100 Kapitel der Manga-Vorlage in nur acht Episoden untergebracht. Dabei sind natürlich links und rechts ein paar Figuren und Story-Stränge runtergefallen - einer davon wurde von Fans aber am schmerzlichsten vermisst: Der sogenannte Loguetown-Arc .

Darin verschlägt es die Strohhut-Piraten nach Loguetown - eine Insel, die komplett von einer Stadt bedeckt ist und in der der legendäre Piratenkönig Gol D. Roger hingerichtet wurde. Dort treffen Ruffy und Co. auf erneut alte Feinde (wie Alvira und Buggy), aber auch völlig neue (wie zum Beispiel die Marine-Mitglieder Smoker und Tashigi).

Für Loguetown war kein Platz in Staffel 1

Warum in Staffel 1 darauf verzichtet wurde? Showrunner Steven Maeda erklärte bereits vor ein paar Wochen, dass es für den Loguetown-Arc schlichtweg an Zeit und Geld mangelte. Der durchaus wichtige und beliebte Story-Strang sollte in der Netflix-Serie nicht überhastet abgefrühstückt werden, weswegen man sich dazu entschied, ihn für Staffel 1 über Bord zu werden.

Ihr müsst um diesen wichtigen Story-Arc nicht fürchten

Doch keine Sorge, der Loguetown-Arc wurde nicht komplett vergessen oder gar verdrängt. Diesbezüglich beschwichtigte Maedas Kollege Matt Owens die Fans von One Piece im Zuge eines Reddit-AMAs. Owens schreibt:

[Wir haben Loguetown] übersprungen? Niemals! Der Story-Arc war kein Teil von Staffel 1, weil unsere Episoden zusammengekürzt wurden. Und den dann einfach reinzustopfen, hätte keiner Geschichte einen Gefallen getan, mit der sich [der Loguetown-Arc] den Platz hätte teilen müssen. Loguetown wurde nicht rausgeschnitten, wir sind schlichtweg einfach noch nicht dort angekommen!

Loguetown wurde bereits in der ersten Episode von One Piece bei der Hinrichtung von Gol D. Roger gezeigt. Bildquelle: Netflix

Der Plan für Staffel 2 wird immer klarer

Wie es in Staffel 2 weitergeht: Damit dürfte sich Staffel 2 von One Piece zuerst Loguetown, dann der Rekrutierung von Schiffsarzt Tony Chopper und schließlich der Alabasta-Saga widmen. Auf sämtliche Elemente der Manga-Vorlage gab es bereits im Vorfeld Hinweise.

So wurde bereits Smoker in der Post-Credits-Szene von Staffel 1 angeteast, während die Verantwortlichen der Netflix-Serie verrieten, wie sie Chopper in der Realverfilmung zum Leben erwecken wollen und mit Sir Crocodile hat sich der nächste große Schurke vielleicht schon in der allerersten Folge blicken lassen. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Wie gut hat euch Staffel 1 der Realverfilmung von One Piece gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Staffel 2 der Netflix-Serie, die mittlerweile offiziell bestätigt wurde? Habt ihr euch bereits mit dem Manga oder Anime zu One Piece beschäftigt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!