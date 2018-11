One Piece: World Seeker - Release-Termin bekannt, Crafting enthüllt

Tolle Infos für alle Piraten! Bandai Namco hat jetzt offiziell das Release-Datum von One Piece: World Seeker bekanntgegeben. Zudem gibt es einen neuen Trailer, der neben den wichtigsten Gameplay-Mechaniken auch Boni für Vorbesteller und die Inhalte der Collector's Edition verrät.

Wann erscheint das Spiel? One Piece: World Seeker erscheint am 15. März 2019 für den PC und Konsolen.

Trailer zeigt Weiterentwicklung und Crafting

Zeitgleich zur Bekanntgabe des Release-Datums veröffentlichte Publisher Bandai Namco einen neuen Trailer zum Spiel. Neben den bereits bekannten Spielmechaniken wie Ruffys Gum-Gum-Fähigkeit und den Hakis, erhalten wir erstmals einen Blick auf Ruffys Fertigkeitenbaum und das Crafting-System.

One Piece: World Seeker - Preview

Ruffy und die Strohhutbande entern die Open World

So wird Ruffy stärker: Die durch den Abschluss von Missionen und das Besiegen von Gegnern erlangten Fähigkeitspunkte könnt ihr in einem Skill Tree für neue Fertigkeiten einlösen. Dieser besteht dem Trailer nach aus 5 Kategorien:

Erkundung

Observation Haki

Kampf

Armament Haki

Parameter (Beispiel: Schneller sprinten)

So funktioniert das Crafting: Ihr könnt über Lysop oder Franky, zwei Mitgliedern der Strohhutbande, neue Gegenstände aufwerten und vorhandene verbessern. In der offenen Welt von One Piece: World Seeker findet ihr reichlich Ressourcen, die zur Herstellung von neuen Items benutzt werden.

Euch gehen die Ressourcen aus? Kein Problem! Bandenmitglied Sanji kann Lunch-Boxen für den Rest der Crew herstellen. Mit diesen ausgerüstet, könnt ihr die Piraten auf Erkundungstour schicken und so zusätzliche Gegenstände erhalten.

Lasst es krachen: Für ordentlich Action im Trailer sorgte Ruffys Gear 4-Modus, der somit ebenfalls den Weg ins Spiel geschafft hat. Mit ihm erhaltet ihr neue mächtige Kampffertigkeiten und Bewegungstechniken. Diese sind jedoch zeitlich begrenzt.

Kolumne bei den Kollegen von GamePro: One Piece: World Seeker

Ich will mehr Anime-RPGs & keine Fighting Games mehr

Exklusive Boni für Vorbesteller, sowie eine Collector's Edition für PS4 und Xbox One wurden ebenfalls angekündigt.