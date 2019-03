PC-Releases der Woche - Die Neuerscheinungen vom 11. bis 15. März

Nachdem Capcom mit Devil May Cry 5 vergangene Woche einen echten Blockbuster veröffentlicht hat, ist diese Woche Ubisoft an der Reihe. Am Freitag den 15. März ist der offizielle Release von Tom Clancy's The Division 2. Der Loot-Shooter versetzt uns einmal mehr in die Rolle eines Agenten der sogenannten Division, um im postapokalypitschen Amerika für Ordnung zu sorgen.

Dieses Mal verschlägt es uns anstelle des verschneiten New Yorks in das sommerliche Washington DC. Wichtig zu wissen: Jeder, der eine der Spezial-Editionen von The Division 2 vorbestellt hat, kann schon morgen losspielen.

Doch auch am Freitag bleibt Ubisoft nicht allein. Bandai Namco und die Entwickler bei Ganbarion bringen ein eigenes Open-World-Spiel an die Startlinie. Dabei handelt es sich um One Piece: World Seeker. Die Spieler dürfen in der Rolle des Anime-Piraten Ruffy auf einer Gefängnisinsel der Marine für Furore sorgen.

Etwas früher und weniger bunt erreicht uns am 12. März auch ein Spiel aus Deutschland. Trüberbrook spielt in einer alternativen Welt der 60er Jahre und ist ein ganz klassisches Point&Click-Adventure. Darin müssen wir als amerikanischer Physikstudent Hans Tannhauser ein Mysterium um die deutsche Kleinstadt Trüberbrook auflösen und die Welt retten.

Von Twin Peaks zum Tannhäuser Tor: Trüberbrook im Test

Montag, 11. März

Dienstag, 12. März

Mittwoch, 13. März

----------------

Donnerstag, 14. März

Freitag, 15. März

Neu für Konsolen: Wochen-Releases für PS4, Xbox One & Switch