Open-World-Rollenspiel sorgte beim Reveal für offene Münder und noch im Dezember dürfen erste Spieler ran

Spulframe wird ein neues Fantasy-MMO in einer mehr als außergewöhnlichen Welt.

Warframe gehört zu den gefeiertsten und entsprechend besten Free2Play-Spielen überhaupt und wird zu Recht seit Jahren tausendfach gespielt. Derzeit werkelt das Entwicklungsstudio dahinter an einem geistigen Nachfolger, der aus dem Sci-Fi-Shooter ein soulsartiges Open-World-Rollenspiel macht.

Soulframe soll das ganze heißen und schon bei der Enthüllung sorgte das Spiel bei vielen Fans für Begeisterung. Kürzlich wurde außerdem erst Gameplay enthüllt, das ebenfalls große Hoffnungen schürt. Jetzt kam raus, dass schon im Dezember der erste Playtest stattfindet. Mit etwas Glück und Eifer werdet ihr also schon in wenigen Wochen das erste Mal selbst hereinspielen können.

12:51 So ein Open-World-MMO habt ihr noch nie gesehen - Soulframe Preview

So könnt ihr im Dezember vielleicht Soulframe spielen

Die Ankündigung des Playtests erfolgte im Rahmen des letzten Devstreams des Entwicklungsstudios Digital Extremes, in dem die Entwickler sowohl über die Zukunft von Warframe als auch über die weitere Entwicklung von Soulframe sprachen. Hier gab es ein wenig neues Gameplay zu sehen und die erste Testphase für den PC wurde angekündigt.

Wann diese sehr frühe Alpha-Phase genau stattfindet, hat das Team noch nicht verraten. Die Rede war im Livestream nur vom nächsten Monat . Zudem wurde enthüllt, wie ihr selbst daran teilnehmen könnt.

So nehmt ihr teil:

Besucht die offizielle Webseite von Soulframe

Klickt auf schließt euch uns an oder scrollt bis ganz nach unten

oder scrollt bis ganz nach unten Gebt eure E-Mail-Adresse ein und wählt einen Titel für euren Gesandten

Der Titel eures Gesandten ist gleichzeitig auch euer Username im Spiel

Jetzt müsst ihr darauf hoffen, dass ihr eine Einladung via E-Mail zugeschickt bekommt. Aber Achtung! Die Einladungen gehen zuerst an Leute raus, die sich auch zuerst registriert haben und die Alpha soll nur einige Hundert Leute umfassen. Die Chance, wirklich reinzuspielen, ist also recht gering.

Außerdem werdet ihr auch keinen Zugang zum kompletten Spiel haben. Bei der Alpha geht es lediglich darum, das Kampfsystem und die Kamera ein wenig auszuprobieren. Ihr könnt zudem einen kleinen Teil der Welt und ein paar Dungeons erkunden. Alles befindet sich aber noch in einem sehr frühen, technischen Stadium.

Was ist eure Meinung zu Soulframe? Freut ihr euch auf das neue Spiel der Warframe-Macher? Falls ja, was sind für euch die wichtigsten Gründe, dass ihr Soulframe entgegenfiebert? Habt ihr Warframe gespielt und freut euch auf etwas Neues? Oder gefallen euch einfach die Vision und das Gameplay? Schreibt es in die Kommentare!