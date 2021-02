Der Aufbauspielklassiker Transport Tycoon erschien bereits im Jahr 1994. Doch selbst 17 Jahre später wird es immer noch weiterentwickelt - allerdings nicht offiziell, sondern von seinen Fans. Und die veröffentlichen ihr Werk OpenTTD noch 2021 komplett kostenlos bei Steam.

Was macht man in Transport Tycoon? Im Spiel baut ihr ein Transportunternehmen auf. Dafür errichtet ihr Routen und Stationen, mit denen ihr Industriegebiete und Städte miteinander verbindet. Ziel ist es, Waren so effektiv wie möglich transportieren.



Um das zu ermöglichen, schaltet ihr immer weitere Technologien frei. Während ihr zu Beginn beispielsweise nur Dampfloks und einfache Schienensignale habt, setzt ihr später auf Elektrozüge und Verkehrsampeln. Dadurch wird euer Netzwerk nicht nur größer, sondern auch immer komplexer.

Was kann die Steam-Version?

OpenTTD ist im Laufe der Zeit stetig gewachsen und unterscheidet sich stark von dem einstigen Original. Denn der Titel wurde nicht einfach nur auf neue Systeme portiert, sondern zudem um zusätzliche Gameplay-Features erweitert. Eine komplette Liste der Änderungen gibt es auf der Webseite des Open-Source-Projekts, hier fassen wir einige der größten Neuerungen zusammen:

Größere Maps: Die Karten sind jetzt bis zu 64 Mal so groß wie im Original, wodurch ihr wesentlich mehr Platz für den Bau eures Transportnetzwerks besitzt.

Die Karten sind jetzt bis zu 64 Mal so groß wie im Original, wodurch ihr wesentlich mehr Platz für den Bau eures Transportnetzwerks besitzt. Grafik, Sound und Musik: OpenTTD nutzt komplett eigene Assets. Wenn ihr im Besitz des originalen Transport Tycoon seid, könnt ihr dessen Assets bei Bedarf aber auch importieren.

OpenTTD nutzt komplett eigene Assets. Wenn ihr im Besitz des originalen Transport Tycoon seid, könnt ihr dessen Assets bei Bedarf aber auch importieren. Noch komplexeres Gameplay: Es gibt unter anderem Mammoth-Züge und Züge mit mehreren Lokomotiven. Auch könnt ihr jetzt an Hügeln und Küsten bauen. Zudem gibt es eine verbesserte Wegfindung für eure Vehikel, überarbeitete Flughäfen, Bestechungen von Städten, Kanäle, und mehr.

Es gibt unter anderem Mammoth-Züge und Züge mit mehreren Lokomotiven. Auch könnt ihr jetzt an Hügeln und Küsten bauen. Zudem gibt es eine verbesserte Wegfindung für eure Vehikel, überarbeitete Flughäfen, Bestechungen von Städten, Kanäle, und mehr. Multiplayer: Für OpenTTD haben die Fans den kompletten Multiplayer neu programmiert, damit dieser auch online und über LAN spielbar ist. In dem können bis zu 255 Spieler verteilt auf 15 Firmen zusammen spielen, oder alternativ auch einfach nur zuschauen.

Für OpenTTD haben die Fans den kompletten Multiplayer neu programmiert, damit dieser auch online und über LAN spielbar ist. In dem können bis zu 255 Spieler verteilt auf 15 Firmen zusammen spielen, oder alternativ auch einfach nur zuschauen. Multiplattform: Das Spiel läuft neben Windows auch unter MacOS und Linux.

OpenTTD - Screenshots von der offiziellen Webseite ansehen

Wo gibt es OpenTTD? Wenn ihr nicht auf den Steam-Release warten wollt, könnt ihr OpenTTD auf der offiziellen Webseite bereits herunterladen und jetzt mit sämtlichen der beschriebenen Features spielen. Zudem gibt es das Spiel bereits im Microsoft Store. Auf Steam erscheint es am 1. April 2021. Den Entwicklern zufolge ist das auch kein April-Scherz.

Wieso kommt jetzt der Release? In ihrem Blogpost erklären die zwei bisher am längsten an dem Projekt beteiligten Entwickler, dass man mit OpenTTD etwas mehr in die Öffentlichkeit rücken will. Der Grund ist, dass manche Nutzer den Titel bereits auf anderen Plattformen veröffentlichten, diese Releases jedoch manchmal veraltet sind und auch nicht garantiert werden kann, dass sie frei von Schadsoftware sind. Anstatt jedoch dagegen vorzugehen, veröffentlichen sie einfach die offizielle Version.

Von Fans aufrechterhalten

OpenTTD ist nicht das einzige Spiel, das von seiner Community am Leben gehalten wird. Wir präsentierten euch eine Reihe von Titeln, die von ihren Entwicklern aus den verschiedensten Gründen verlassen wurden und um deren Support sich jetzt die Fans selbst kümmern.

