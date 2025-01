Der beste Film 2024? Die Oscar-Nominierungen stehen fest - mit Dune 2, Alien: Romulus und Gladiator 2

Wer bekommt den Oscar für den besten Film 2024? Dune: Part Two hat Chancen auf den Titel. Bildquelle: Warner Bros.

Wie jedes Jahr werden aktuell die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben. Am 2. März 2025 finden wir dann heraus, welcher unserer Lieblingsfilme aus dem letzten Jahr das Rennen macht.

Der heißeste Kandidat ist mit 13 Nominierungen die französische Krimi-Komödie Emilia Pérez mit Selena Gomez und Zoe Saldaña. Aber auch der Sci-Fi-Hit Dune: Part Two und der Horrorfilm Alien: Romulus sowie das Historien-Drama Gladiator 2 können sich in einigen Kategorien qualifizieren.

Einzig und allein Deadpool & Wolverine geht dieses Jahr komplett leer aus. Auch wenn Superhelden-Filme meist nicht in den großen Kategorien nominiert werden, wäre zumindest eine technische Rubrik wie zum Beispiel Beste visuelle Effekte oder Beste Kamera möglich gewesen. Immerhin landet das Werk auf dem zweiten Platz der erfolgreichsten Filme 2024.

Dune: Part Two ist in fünf Kategorien nominiert unter anderem Bester Sound und Bester Film

Alle Nominierungen im Überblick

Hier einmal die vollständige Liste aller Nominierten in allen 23 Kategorien:

Bester Film

Anora

Der Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Für immer hier

Konklave

Like A Complete Unknown

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Beste Regie

Brady Corbet – The Brutalist

Sean Baker – Anora

Jacques Audiard – Emilia Pérez

James Mangold – A Complete Unknown

Coralie Fargeat – The Substance

Beste Hauptdarstellerin

Mikey Madison in Anora

Karla Sofía Gascón in Emilia Pérez

Cynthia Erivo in Wicked

Demi Moore in The Substance

Fernanda Torres in Für immer hier

Bester Hauptdarsteller

Adrien Brody in Der Brutalist

Ralph Fiennes in Konklave

Timothée Chalamet in Like A Complete Unknown

Sebastian Stan in The Apprentice - The Trump Story

Colman Domingo in Sing Sing

Beste Nebendarstellerin

Monica Barbaro in Like A Complete Unknown

Zoë Saldaña in Emilia Pérez

Ariana Grande in Wicked

Isabella Rossellini in Konklave

Felicity Jones in Der Brutalist

Bester Nebendarsteller

Yura Borisov in Anora

Edward Norton in Like A Complete Unknown

Kieran Culkin in A Real Pain

Jeremy Strong in The Apprentice - The Trump Story

Guy Pearce in Der Brutalist

Bestes Original-Drehbuch

Anora – Sean Baker

Der Brutalist – Brady Corbet and Mona Fastvold

The Substance – Coralie Fargeat

A Real Pain – Jesse Eisenberg

September 5 – Moritz Binder, Tim Fehlbaum, and Alex David

Bestes adaptiertes Drehbuch

Like A Complete Unknown – James Mangold and Jay Cocks

Nickel Boys – Ramell Ross and Joslyn Barnes

Konklave – Peter Straughan

Sing Sing – Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence Maclin, and John “Divine G” Whitfield

Emilia Pérez – Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Léa Mysius, and Nicolas Livecchi

Bester Animationsfilm

Alles steht Kopf 2

Der wilde Roboter

Flow

Memoir of A Snail

Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln

Beste Musik

Der Brutalist – Daniel Blumberg

Konklave – Volker Bertelmann

Emilia Pérez – Clément Ducol and Camille

Wicked – John Powell and Stephen Schwartz

Der wilde Roboter – Kris Bowers

Bester Original-Song

El Mal aus Emilia Pérez

aus Emilia Pérez The Journey aus The Six Triple Eight

aus The Six Triple Eight Like a Bird aus Sing Sing

aus Sing Sing Mi Camino aus Emilia Pérez

aus Emilia Pérez Never Too Late aus Elton John: Never Too Late

Bester Sound

Like A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Wicked

Der wilde Roboter

Nominiert in der Kategorie Bestes Kostüm-Design: Gladiator 2

Bestes Kostüm-Design

Gladiator 2

Nosferatu - Der Untote

Like A Complete Unknown

Konklave

Wicked

Bestes Make-Up und Haarstyling

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu - Der Untote

The Substance

Wicked

Beste visuelle Effekte

Alien: Romulus

Better Man - Die Robbie Williams Story

Dune: Part Two

Planet der Affen: New Kingdom

Wicked

Beste Kamera

Der Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu - Der Untote

Bester Schnitt

Anora

Der Brutalist

Konklave

Emilia Pérez

Wicked

Bestes Produktionsdesign

Der Brutalist

Nosferatu - Der Untote

Konklave

Dune: Part Two

Wicked

Bester Kurzfilm

Anuja

A Lien

I’m Not a Robot

The Man Who Could Not Remain Silent

The Last Ranger

Bester animierter Kurzfilm

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Bester internationaler Film

Für immer hier - Brasilien

Das Mädchen mit der Nadel – Dänemark

Emilia Pérez – Frankreich

Die Saat des heiligen Feigenbaums – Deutschland

Flow – Lettland

Bester Dokumentarfilm

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack To A Coup d’État

Sugarcane – Der Wahrheit auf der Spur

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments Of A Beating Heart

Die einzige Frau im Orchester

Puh, das war eine ganz schön lange Liste.

Am Abend vor der Oscar-Verleihung wird übrigens die Goldene Himbeere vergeben. Also quasi der »Anti-Oscar.« Hier werden nämlich die schlechtesten Produktionen mit Preisen ausgezeichnet wie zum Beispiel für den schlechtesten Film oder das schlechteste Leinwandpaar. Die Nominierungen findest du in dem oben verlinkten Artikel.