Dune 3 ist noch gar nicht in den Kinos, da gibt es wohl schon ambitionierte Zukunftspläne für die Sci-Fi-Serie

Seit Oktober 2024 arbeitet Denis Villeneuve bereits am Skript für Dune 3. Schon einen Monat zuvor war für den Regisseur allerdings klar: Er kehrt nicht für einen vierten Teil zurück.

Das scheint Warner Bros. laut dem etablierten Branchen-Insider Daniel Richtman aber nicht davon abzuhalten, bereits über die Erweiterung des Universums nachzudenken. Dune 4 und eine weitere TV-Serie sollen nämlich bereits in Planung sein.

Könnte Dune 4 wirklich kommen?

Die Romanreihe von Frank Herbert besteht aus sechs Romanen. Mit Dune 3 wird das zweite Buch Dune: Messiah verfilmt. Somit wäre allemal genug Stoff für weitere Filme vorhanden.

Und auch wenn für Villeneuve nach Dune 3 Schluss ist, gab der 57-Jährige im September 2024 bereits preis, dass der Film den Weg für weitere Werke ebnen soll.

Allerdings sieht der Regisseur in der Weiterführung der Filmreihe auch ein Problem: Die Bücher werden immer esoterischer und somit auch schwieriger umzusetzen. Insofern müsste sich für Villeneuve ein Nachfolger finden lassen, der sich der Aufgabe gewachsen sieht.

An den Kinokassen nahm Dune: Part Two zuletzt über 714 Millionen US-Dollar ein (via Box Office Mojo). Sollte Dune 3 mit diesem Erfolg mithalten können, steht einer Fortsetzung wohl nichts im Wege.

Achtung, es folgen Spoiler zu Dune: Part Two!

Was wir bis jetzt über Dune 3 wissen

Der dritte Teil der Reihe soll ab dem 18. Dezember 2026 in den Kinos laufen.

Am Ende von Dune: Part Two wendet sich Chani (Zendaya) von Paul Atreides (Timothée Chalamet) ab, der sich selbst als neuer Imperator ausruft und einen Heiligen Krieg beginnt. Die Handlung von Dune 3 setzt ganze zwölf Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers ein.

Im zweiten Buch Dune: Messiah hat Paul nahezu die gesamte Bevölkerung des Planeten unterworfen und ist zum Auserwählten aufgestiegen. Inwieweit sich Villeneuve mit Dune 3 an der Vorlage orientiert, bleibt abzuwarten. Jedoch wissen wir bereits, dass der Regisseur sich an die Vision des Autors halten möchte. Demnach wird Paul Atreides eine ganz andere Seite von sich zeigen.

Seit dem 18. November 2024 könnt ihr euch hierzulande auf Sky und dem hauseigenen Streaming-Anbieter WOW die Serie Dune: Prophecy anschauen.

Die Show spielt 10.000 Jahre vor dem Aufstieg von Paul Atreides und kehrt zu den Wurzeln des Ordens der Bene Gesserit zurück.