Vor den Goldenen Himbeeren: Die Spitzenkandidaten für den schlechtesten Film 2024

Die Goldene Himbeere gilt in der Filmwelt als »Anti-Oscar.« Jedes Jahr wird der Negativ-Preis am Abend vor der Oscar-Verleihung an die schlechtesten Filme, Drehbücher und Schauspieler verliehen.

Sony und DC dürfte das ordentlich ins Schwitzen bringen, denn Madame Web und Joker 2 sind ganz heiße Kandidaten für die Goldene Himbeere in fast allen Kategorien. Sony »punktet« sogar gleich doppelt, denn Kraven the Hunter ist auch mit von der Partie.

Welche Filme sind sonst noch mit dabei? Die gefloppte Videospielverfilmung von Borderlands, das gescheiterte Sci-Fi-Drama Megalopolis und Teil 2 des Möchtegern-Star-Wars Rebel Moon.

Letzterer kommt bei den Nominierungen aber überraschenderweise gut weg. Auf Rotten Tomatoes wird das Projekt von Kritikern mit 16 Prozent eigentlich genauso schlecht bewertet wie Kraven the Hunter. Dennoch wird Rebel Moon nur in der Kategorie Schlechtestes Remake, Prequel oder Rip-Off aufgelistet. (Von dem neuesten Zack-Snyder-Film ist auch unser Entertainment-Experte Vali alles andere als begeistert.)

Alle Nominierungen für die Goldenen Himbeeren haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Die Nominierten bei der Goldenen Himbeere 2025

Schlechtester Film 2024

Borderlands

Joker: Folie a Deux

Madame Web

Megalopolis

Reagan

Schlechtester Regisseur

S.J. Clarkson für Madame Web

Francis Ford Coppola für Megalopolis

Todd Phillips für Joker: Folie a Deux

Eli Roth für Borderlands

Jerry Seinfeld für Unfrosted

Schlechtestes Drehbuch

Joker: Folie a Deux

Kraven the Hunter

Madame Web

Megalopolis

Reagan

Schlechtester Darsteller 2024

Jack Black in Dear Santa - Teuflische Weihnachten

Zachary Levi in Harold und die Zauberkreide

Joaquin Phoenix in Joker: Folie a Deux

Dennis Quaid in Reagan

Jerry Seinfeld in Unfrosted

Schlechteste Darstellerin 2024

Cate Blanchett in Borderlands

Lady Gaga in Joker: Folie a Deux

Bryce Dallas Howard in Argylle

Dakota Johnson in Madame Web

Jennifer Lopez in Atlas

Schlechtester Nebendarsteller 2024

Jack Black (Stimme in) Borderlands

Kevin Hart in Borderlands

Shia LaBeouf in Megalopolis

Tahar Rahim in Madame Web

Jon Voight in Megalopolis, Reagan, Shadow Land & Strangers

Schlechteste Nebendarstellerin 2024

Ariana DeBose in Argylle & Kraven the Hunter

Lesley Anne Down in Reagan

Emma Roberts in Madame Web

Amy Schumer in Unfrosted

FKA Twigs in The Crow

Schlechtestes Leinwandpaar

Zwei beliebige unausstehliche Figuren, besonders aber Jack Black in Borderlands

Zwei beliebige »Comedy-Darsteller« in Unfrosted

Der gesamte Cast von Megalopolis

Joaquin Phoenix & Lady Gaga in Joker: Folie a Deux

Dennis Quaid & Penelope Ann Miller in Reagan

Schlechtestes Remake, Prequel oder Rip-Off

The Crow

Joker: Folie a Deux

Kraven the Hunter

Mufasa: Der König der Löwen

Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin

Warum eigentlich Goldene Himbeere? Die Bezeichnung des Negativ-Preises basiert auf der englischen Redewendung »to blow a raspberry.« Im Deutschen bedeutet das sowas wie »ein Furzgeräusch mit dem Mund machen.« Demnach gilt diese Geste als Ausdruck der Missbilligung und Verachtung. Beim nächsten Filmabend wisst ihr also Bescheid und könnt ein bisschen mit eurem Wissen angeben.