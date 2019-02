Die Kollegen von Game Informer waren bei Entwickler Obsidian zu Besuch und haben seitdem zwei Gameplay-Videos zum Rollenspiel The Outer Worlds veröffentlicht. Eines konzentriert sich auf die Kampf-Action, während das zweite mehr von der Welt zeigt und zudem die Kritik am anderen Fallout-Entwickler Bethesda ins Visier nimmt. Wir binden beide Videos in die News ein.

Report zu The Outer Worlds: Die tödliche Zahnpasta - Vom Balance-Akt zwischen Humor und Ernst

Im ersten Video erklären Co-Game-Director Tim Cain und Lead Designer Charles Staples wie die Shooter-Kämpfe funktionieren. Es wird ein VATS-artiges Zielsystem geben, sowie unterschiedliche Waffentypen. Darunter sind futuristische wie Laser oder brachiale wie ein Nahkampf-Hammer. Man soll schon früh Zugriff auf viele Waffen erhalte, muss sie aber regelmäßig reparieren. Es wird auch nützliche Kampfgefährten geben, die unsere Gegner ablenken können und eigene Fähigkeiten mitbringen.

Das zweite Video zeigt mehr von der Spielwelt von Outer Worlds, widmet sich aber einem ganz anderen Thema: Im Mittelpunkt steht die Kritik an Bethesda und Fallout 76. Wir berichteten bereits darüber. Obsidian verteidigt Bethesdas Umgang mit der Marke und bittet die Fans, Outer Worlds nicht dafür zu nutzen, den neuen Fallout-Ableger schlecht zu reden.

The Outer Worlds soll noch 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.