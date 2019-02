The Outer Worlds weckt seit seiner Ankündigung die Hoffnungen älterer Fallout-Fans, dass sie endlich das tiefe Rollenspielerlebnis bekommen, das sie an Fallout: New Vegas so geschätzt haben. Die Macher von The Outer Worlds heißen schließlich Obsidian Entertainment und haben neben New Vegas auch weitere exzellente Rollenspiele wie South Park: Der Stab der Wahrheit oder Pillars of Eternity sowie dessen Nachfolger Pillars of Eternity 2: Deadfire realisiert.

Offenbar müssen Bethesda und Spieler von Fallout 76 zuletzt einige Schmähungen über sich ergehen lassen, denn Obsidian-Chef Feargus Urquhart erklärte gegenüber Gameinformer, dass man nicht glücklich über die Vergleiche sei. Konkret sind Aussagen gemeint, dass The Outer Worlds das Ende für Fallout 76 bedeuten werde.

Obsidian ruft zur Mäßigung auf

Laut Urquhart sei die Konkurrenz zu Fallout 76 nicht der Grund, warum Obsidian dieses Spiel macht. Zumal The Outer Worlds schon lange in Entwicklung ist und die Umstände auf dem Markt zu Beginn des Projekts in keiner Weise absehbar gewesen seien. Obsidian appelliert an Fans, dass die Welt groß genug für zwei Spiele ist und man Beleidigungen und Häme gegenüber 76-Spielern und Bethesda unterlassen solle.

"Bethesda will die Marke Fallout in eine andere Richtung lenken. Daran ist nichts richtig oder falsch. Das ist ihre Entscheidung. Sie besitzen es, sie können damit machen, was sie wollen. Aber in unserer Wahrnehmung gibt es Menschen, denen Fallout früher besser gefiel. Das ist es, was wir mit The Outer Worlds machen wollen, um den Menschen das zu geben.



Und weißt du was? Vielleicht ist das eine schlechte Entscheidung in puncto der Anzahl der Leute, die es kaufen werden. Ich weiß nicht... Die Leute scheinen das, was Fallout: New Vegas war, wirklich zu genießen, also versuchen wir, ihnen eine Erfahrung zu schaffen, die so ähnlich ist wie wir es können."

