Viele Spieler auf Steam kritisieren das »Hell's Ranger Content Pack« für den Loot-Shooter Outriders. In den Bewertungen bemängeln die User, dass Rüstungen und Waffen zum Zeitpunkt der Freischaltung nicht stark genug sind. Auch sorgen Probleme bei der Auffindbarkeit der Ausrüstung für Frust. Die Gegenstände sind allerdings nützlich, wenn ihr ein wenig Zeit und Ressorucen investiert.

Die Inhalte des »Hell's Ranger Content Pack«

Wer Outriders vorbestellt hat, erhält die Zusatzinhalte automatisch zum Kauf dazu. Das Pack besteht dabei aus:

Hell's Rangers-Ausrüstungssets für männliche und weibliche Charaktere

Hell's Rangers-Arsenal mit elf Waffen

Hell's Rangers-Truck-Mods und -Truck-Designs

Die Inhalte werden freigeschaltet, sobald ihr mit einem Charakter Level 10 erreicht habt. Waffen und Ausrüstungssets findet ihr in eurer Lagerkiste. Öffnet ihr die Lagerkiste, seht ihr im oberen Reiter drei Tabs: »Vorratslager«, »Rucksack« und »Eingang«.

Truck-Mods und -Designs schaltet ihr bei Jakub frei. Sprecht diesen an und ändert das Design eures Trucks.

Welche Waffen und Ausrüstungssets sind enthalten? Unabhängig von eurem Level sind die Waffen und Rüstungen des DLCs immer auf Stufe 10 mit dem Seltenheitsgrad »selten«. Diese Waffen und Rüstungen erhaltet ihr mit dem DLC:

Waffen:

MP des erdgeborenen Rebellen - Waffenstärke: 313

- Waffenstärke: 313 Sturmgewehr des erdgeborenen Rebellen - Waffenstärke: 339

- Waffenstärke: 339 LMG des erdgeborenen Rebellen - Waffenstärke: 328

- Waffenstärke: 328 BAR des erdgeborenen Rebellen - Waffenstärke: 312

- Waffenstärke: 312 DMR des erdgeborenen Rebellen - Waffenstärke: 329

- Waffenstärke: 329 PAS des erdgeborenen Rebellen - Waffenstärke: 340

- Waffenstärke: 340 Doppelläufige Pistole des erdgeborenen Rebellen - Waffenstärke: 345

- Waffenstärke: 345 Automatische Schrotflinte des erdgeborenen Rebellen - Waffenstärke: 339

- Waffenstärke: 339 ASR des erdgeborenen Rebellen - Waffenstärke: 345

- Waffenstärke: 345 Pistolen des erdgeborenen Rebellen - Waffenstärke: 274

- Waffenstärke: 274 Revolver des erdgeborenen Rebellen - Waffenstärke 269

Maske des erdgeborenen Abtrünnigen - Rüstung: 195

- Rüstung: 195 Jacke des erdgeborenen Abtrünnigen - Rüstung: 195

- Rüstung: 195 Hose des erdgeborenen Abtrünnigen - Rüstung: 195

Rüstung: 195 Handschuhe des erdgeborenen Abtrünnigen - Rüstung: 195

- Rüstung: 195 Stiefel des erdgeborenen Abtrünnigen - Rüstung: 195

Was wird kritisiert? Auf den ersten Blick sind die Waffen und Rüstungen selbst für einen Spieler auf Stufe 10 nicht zu gebrauchen. Das wird in den Reviews auf Steam zum DLC am häufigsten kritisiert.

Steam-Nutzer Nibor schreibt in seiner Bewertung:

"Die Probleme des Spiels auf Seite gestellt, kann man das DLC trotzdem vergessen. Das Equipment ist für Lvl., 10 kann aber aufgewertet werden. Das Problem daran ist, dass man nur 1 Mod des Equipments verändern kann. Es ist also 1000% sinnvoller sein Equipment zu looten und zu nutzen."

In einigen Bewertungen klagen die Nutzer auch darüber, dass die Inhalte trotz Vorbestellung oder Kauf des DLCs nicht in der Lagerkiste auftauchen. Nach anfänglichen Server-Ausfällen bei Outriders, Crossplay-Problemen, gelöschten Inventaren und fehlendem HUD, sorgt das für zusätzlichen Frust bei den Spielern.

Wie die Inhalte genutzt werden können: Waffen und Rüstungen können bei Dr. Zahedie aufgewertet werden. Neben einem Stufenaufstieg könnt ihr auch den Seltenheitsgrad von ungewöhnlichen und seltenen Items verbessern. Für den Stufenaufstieg benötigt ihr Eisen oder Leder, für den Seltenheitsgrad Titan. Verbessert ihr die DLC-Waffen und -Rüstungen von selten auf episch, schaltet ihr einen weiteren Mod frei. Allerdings benötigt ihr dafür eine Menge Titan. Wie ihr Titan am einfachsten farmt, erfahrt ihr in unserem Guide:

0 1 Mehr zum Thema Outriders: Schnell Titan farmen

Was bringt die Aufwertung der DLC-Inhalte?

Bei unserem Test haben wir das LMG aus dem DLC von Stufe 10 auf 26 verbessert. Dadurch haben sich folgende Werte geändert:

Waffenstärke: von 328 auf 3062

von 328 auf 3062 Rüstungsdurchschlag: von 8 Prozent auf 17 Prozent

von 8 Prozent auf 17 Prozent Statuskraft: von 15 Prozent auf 18 Prozent

von 15 Prozent auf 18 Prozent Maximales Leben: von 30 auf 86

von 30 auf 86 Heilung erhalten: von 0 Prozent auf 10 Prozent

Die Maske des erdgeborenen Abtrünnigen wurde von Stufe 10 auf 26 verbessert. Die Rüstung stieg dadurch von 195 auf 840.

Ausrüstungsgegenstände des DLCs verfügen über austauschbare Mod-Slots. Durch den Wechsel der Mods könnt ihr die Rüstungen an die Fähigkeiten eurer Klasse anpassen. Da sich weder Waffen noch das Rüstungsset verschrotten lassen, steht ihr vor der Wahl, diese aufzuwerten oder sie in der Lagerkiste für alle Ewigkeit zu verstauen. Wer ein wenig Zeit und Ressourcen investiert, kann Waffen und Rüstungen aufwerten und kommt so an gutes Gear.

Wer noch mehr aus dem Loot-Shooter holen möchte, sollte sich unseren Outriders Tuning Guide anschauen. In diesem erfahrt ihr, wie ihr mehr FPS holt und die Performance verbessert.

Habt ihr das Hell's Ranger Content Pack? Seid ihr mit den Waffen zufrieden und nutzt ihr sie? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!